На этих выходных Маарду приглашает на осеннюю ярмарку

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, осенняя ярмарка стала визитной карточкой города, которая из года в год собирает гостей со всей Эстонии, демонстрируя широко все гостеприимство и многогранность города. «В этом году Маарду отмечает свое 40-летие и проводит осеннюю ярмарку уже 19-й раз. Организация мероприятия в эпоху коронавируса – задача не из легких, но мы предпримем все необходимые меры для обеспечения безопасности торговцев и гостей мероприятия. Очень важно, чтобы и каждый посетитель ярмарки следовал правилам и соблюдал разумную дистанцию», - сказал мэр.

«В этом особом году осенняя ярмарка пройдет в несколько меньшем масштабе, но выбор товаров и программа фестиваля столь же интересны и разнообразны», - добавил Архипов.

Осенняя ярмарка в Маарду предлагает широкий ассортимент ремесленных и сельскохозяйственных товаров, товары для дома и сада, мед и специи, рукоделие и керамика, сладости и продукты питания, а также большой выбор других оригинальных товаров. Уличные кафе и закусочные рядом со сценой предложат гостям отведать ароматного шашлыка и угоститься сочными пирогами, закусками, сладостями и напитками. Торговля на ярмарке начинается в оба дня в 10:00.

Все желающие смогут покататься на электромобилях и квадроциклах, а также прокатиться на пони и лошадях. Для детей будут работать sky-jump аттракцион, карусели, батуты и беспроигрышная лотерея.

В оба дня на сцене выступают различные танцевальные и вокальные коллективы, исполнители и танцоры. В субботу большие и маленькие гости ярмарки смогут в 17:40 посмотреть развлекательную программу цирка Виктора Никулина, а в 19:15 вечернюю программу фестиваля украсит выступление известного эстонского певца Койта Тооме. В воскресенье на сцене выступят талантливые участники международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебск», которые в разные года представляли на конкурсе Эстонию. Это и Лейла Рагимова (2020), и Алисия Михайлова (2020), и Алиса Гайченок (2016), Анастасия Попова (2019) и другие исполнители. Первый день ярмарки завершится салютом.

Программа осенней ярмарки в Маарду

Cуббота, 12 cентября 2020

10:00 – начало работы торговых точек

12:00-13:00 – концерт творческих коллективов Maardu Rahvamaja

13:00-14:00 – ансамбль KOLOR и вокальная студия «Время петь»

14:00-14:10 – Открытие праздника

14:10-14:40 – ансамбль эстонских народных танцев Kiili Kirjud

14:40-15:00 – певица Марина Островская

15:00-15:30 – семейный ансамбль «Зотович» и дуэт JackPot

15:30-15:50 – певец Регимантас Шилинскас (Литва)

15:50-16:20 – Танцевальный коллектив «Анфас» (Силламяэ)

16:20-17:05 – шоу-театр Jagory и ансамбль «Aler»

17:05-17:40 – певица Елена Аксёнова

17:40-18:20 – развлекательная программа цирка Виктора Никулина

18:00-19:00 – Шоу-группа IRIS

19:00-19:15 – техническая пауза

19:15-20:15 – певец Койт Тооме с музыкальным ансамблем

20:15-20:30 – техническая пауза

20:30-21:59 – вокально-инструментальный ансамбль Tricky Jay

22:00 – Фейерверк

Воскресенье, 13. сентября 2020

10:00 – начало работы торговых точек

12:00-13:00 – концерт Маардуских детских коллектив

13:00-14:00 – танцевальный ансамбль Avant и вокальная студия De Light

14:00-14:40 – музыкальная программа гостей из Нарвы

14:40-14:50 – Шоу уличных танцев

15:00-15:45 – концерт участников фестиваля «Славянский Базар в Витебске» разных лет

15:45-16:00 – техническая пауза

16:00-17:00 – группа Alter Ego