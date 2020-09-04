Сб, 12.09.2020
Неэстонцы – не слизни. Мы такие же люди, такие же местные жители, такие же налогоплательщики, как те, кто родился «с хорошим стартовым пакетом». Яна Тоом
Яна Тоом

На этих выходных Маарду приглашает на осеннюю ярмарку

Маарду.

ФОТО: Eero Vabamägi, Tairo Lutter

12 и 13 сентября, в Маарду пройдет традиционная осенняя ярмарка, которая предложит гостям разнообразные товары, интересную музыкальную программу, аттракционы и развлечения на любой вкус. На ярмарку ожидается около 400 торговцев.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, осенняя ярмарка стала визитной карточкой города, которая из года в год собирает гостей со всей Эстонии, демонстрируя широко все гостеприимство и многогранность города. «В этом году Маарду отмечает свое 40-летие и проводит осеннюю ярмарку уже 19-й раз. Организация мероприятия в эпоху коронавируса – задача не из легких, но мы предпримем все необходимые меры для обеспечения безопасности торговцев и гостей мероприятия. Очень важно, чтобы и каждый посетитель ярмарки следовал правилам и соблюдал разумную дистанцию», - сказал мэр.

«В этом особом году осенняя ярмарка пройдет в несколько меньшем масштабе, но выбор товаров и программа фестиваля столь же интересны и разнообразны», - добавил Архипов.

Осенняя ярмарка в Маарду предлагает широкий ассортимент ремесленных и сельскохозяйственных товаров, товары для дома и сада, мед и специи, рукоделие и керамика, сладости и продукты питания, а также большой выбор других оригинальных товаров. Уличные кафе и закусочные рядом со сценой предложат гостям отведать ароматного шашлыка и угоститься сочными пирогами, закусками, сладостями и напитками. Торговля на ярмарке начинается в оба дня в 10:00.

Все желающие смогут покататься на электромобилях и квадроциклах, а также прокатиться на пони и лошадях. Для детей будут работать sky-jump аттракцион, карусели, батуты и беспроигрышная лотерея.

В оба дня на сцене выступают различные танцевальные и вокальные коллективы, исполнители и танцоры. В субботу большие и маленькие гости ярмарки смогут в 17:40 посмотреть развлекательную программу цирка Виктора Никулина, а в 19:15 вечернюю программу фестиваля украсит выступление известного эстонского певца Койта Тооме. В воскресенье на сцене выступят талантливые участники международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебск», которые в разные года представляли на конкурсе Эстонию. Это и Лейла Рагимова (2020), и Алисия Михайлова (2020), и Алиса Гайченок (2016), Анастасия Попова (2019) и другие исполнители. Первый день ярмарки завершится салютом.

Программа осенней ярмарки в Маарду

Cуббота, 12 cентября 2020

10:00 – начало работы торговых точек

12:00-13:00 – концерт творческих коллективов Maardu Rahvamaja

13:00-14:00 – ансамбль KOLOR и вокальная студия «Время петь»

14:00-14:10 – Открытие праздника

14:10-14:40 – ансамбль эстонских народных танцев Kiili Kirjud

14:40-15:00 – певица Марина Островская

15:00-15:30 – семейный ансамбль «Зотович» и дуэт JackPot

15:30-15:50 – певец Регимантас Шилинскас (Литва)

15:50-16:20 – Танцевальный коллектив «Анфас» (Силламяэ)

16:20-17:05 – шоу-театр Jagory и ансамбль «Aler»

17:05-17:40 – певица Елена Аксёнова

17:40-18:20 – развлекательная программа цирка Виктора Никулина

18:00-19:00 – Шоу-группа IRIS

19:00-19:15 – техническая пауза

19:15-20:15 – певец Койт Тооме с музыкальным ансамблем

20:15-20:30 – техническая пауза

20:30-21:59 – вокально-инструментальный ансамбль Tricky Jay

22:00 – Фейерверк

Воскресенье, 13. сентября 2020

10:00 – начало работы торговых точек

12:00-13:00 – концерт Маардуских детских коллектив

13:00-14:00 – танцевальный ансамбль Avant и вокальная студия De Light

14:00-14:40 – музыкальная программа гостей из Нарвы

14:40-14:50 – Шоу уличных танцев

15:00-15:45 – концерт участников фестиваля «Славянский Базар в Витебске» разных лет

15:45-16:00 – техническая пауза

16:00-17:00 – группа Alter Ego

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