Пт, 4.09.2020
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Яна Тоом

Эстония занимает 23-е место в мире по благополучию детей

Дети.

ФОТО: Shardee Rebas

Детский фонд ООН Юнисеф сравнил 38 богатых стран мира по показателям психического и физического здоровья детей, а также по их навыкам в различных сферах жизни. Первое место заняли Нидерланды, пишет Yle.

В списке наиболее благополучных для детей стран оказались Нидерланды, Дания, Норвегия и Швейцария. Финляндия заняла пятое место.

Эстония заняла 23-е, Латвия 28-е, а Литва 33-е место в рейтинге.

Самые слабые позиции среди 38 стран, учтенных в сравнении, у США, Болгарии и Чили.

Россия в сравнении не участвовала.

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