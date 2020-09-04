Эстония занимает 23-е место в мире по благосостоянию детей

Детский фонд ООН Юнисеф сравнил 38 богатых стран мира по показателям психического и физического здоровья детей, а также по их навыкам в различных сферах жизни. Первое место заняли Нидерланды, пишет Yle.
В списке наиболее благополучных для детей стран оказались Нидерланды, Дания, Норвегия и Швейцария. Финляндия заняла пятое место.
Эстония заняла 23-е, Латвия 28-е, а Литва 33-е место в рейтинге.
Самые слабые позиции среди 38 стран, учтенных в сравнении, у США, Болгарии и Чили.
Россия в сравнении не участвовала.