Генсек НАТО заявил об отсутствии сомнений в том, что Навальный был отравлен веществом из семейства "Новичков"

"Германия проинформировала союзников о результатах исследований специальной лабораторией. Они доказывают, что, без сомнений, господин Навальный был отравлен с использованием нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", - заявил Столтенберг.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно.