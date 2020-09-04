Нарва станет Осенней столицей под песни Егора Летова и музыку симфонического оркестра

22 сентября, в день начала астрономической осени, Нарва традиционно вступит в права Осенней столицы. По словам мэра города, пока не ясно, позволит ли эпидемиологическая ситуация приехать руководителям Таллинна, Пярну, Пайде и Отепя. Точно не будет иностранных артистов, но нарвитяне готовы провести всю масштабную культурную программу даже своими силами, хотя рассчитывают на участие таллиннцев. Осенью приграничный город ожидают разнообразные концерты, кинофестиваль Kinoff, театральный хакатон и праздник косплея.
Культура своими силами
“На сегодняшний день в Нарве два зараженных, которые сразу сознательно сели на карантин, и от них нет дальнейшего распространения, - сказал Алексей Евграфов. - Поэтому, если нарвитяне и дальше будут такими ответственными, я надеюсь, что все мероприятия состоятся”.
“Предлагаемая программа - очень реальна, - рассказал замруководителя городского Отдела культуры Дмитрий Вергун. - Если что-то случится, будут какие-то ограничения, мы вряд ли понесем какие-то потери, по той причине, что все выступающие - из ближайших городов”.
Планируется три постановки Русского театра Эстонии, творческая встреча с его руководством. Также ожидается спектакль в память об умершем нарвском режиссере Юрии Михалёве.
“Очень много мероприятий будет проводить наша молодежь - это и квартирники, и выставки, и поэтические вечера”, - добавил Дмитрий Вергун.
Программа Осенней столицы начнется с концерта в концертном доме Geneva вечером 22 сентября. Это будет новая совместная работа Нарвского симфонического оркестра и музыканта Владимира Чердакова. Впервые они выступали вместе в 2011 году, но в прошлый раз - уже четыре года назад.
“Сейчас мы можем его продолжить, но немного в другом формате. Группы AveNue не будет, - рассказал дирижер Нарвского симфонического оркестра Анатолий Щура. - Мы будем работать более акустически. Меняем аранжировки, добавляем новые сочинения. Это будет ближе к симфонической программе, репертуар сохранится прежний, но добавятся еще песни Владимира. Будет и Вертинский, и Егор Летов. Это неожиданно. Летов будет в моей версии и версии Владимира. Также будут русские народные песни и неаполитанские. Программа будет очень интересная.
Мы хотели бы, чтобы к нам относились не как к развлекательной команде, а чтобы это было вдумчиво, глубоко”.
Анатолий Щура рассказал, что одна из главных задач этого проекта - вселить в горожан гордость за то, что подобный проект нарвские музыканты, композиторы, аранжировщики могут создать своими силами.
Владимир Чердаков признался, что после четырехлетнего перерыва возвращаться в совместный с оркестром проект было тяжело.
“Каждый раз, как в первый раз. Но я думаю, у нас всё получится, и люди, которые придут на этот концерт, не пожалеют”, - сказал он.
На сам концерт, кстати, пока продадут только 50% билетов. А остальные пустят в продажу, если будет возможно.
Комиксы и косплей в образах киногероев
В программу Осенней столицы в этом году вольется кинофестиваль Kinoff.
“Kinoff - эта сателлитный фестиваль главного фестиваля Эстонии - PÖFF или Фестиваля темных ночей, - рассказала Яна Будковская из мутимедийного центра Objekt. - Весь фестиваль в этом году будет начинаться в Ида-Вирумаа. Открытие пройдет в Кохтла-Ярве 13 ноября. Kinoff перекочует со своей кинопрограммой в Нарву 20 ноября”.
Хотя программа целиком пока не представлена, известно, что ее основой станут новинки российского кино, но добавятся и новые эстонские фильмы.
Также в Осенней столице впервые в Ида-Вирумаа пройдет Comic-Con.
“Это фестиваль комиксов, косплея и кино, вообще всей “внутрянки” - что просходит на съемочной площадке, как люди вживаются в роль, как делается грим и костюмы, - рассказала Яна Будковская. - Чтобы поддержать это направление, мы уже со 2 ноября начнем мастер-классы о том, как создаются киношные костюмы и как пишутся комиксы”.
После этого, 20 ноября в Нарве планируется шоу косплея, на котором можно будет посмотреть на участников в костюмах известных киногероев.