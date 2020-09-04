Нарва станет Осенней столицей под песни Егора Летова и музыку симфонического оркестра

Культура своими силами

“На сегодняшний день в Нарве два зараженных, которые сразу сознательно сели на карантин, и от них нет дальнейшего распространения, - сказал Алексей Евграфов. - Поэтому, если нарвитяне и дальше будут такими ответственными, я надеюсь, что все мероприятия состоятся”.

“Предлагаемая программа - очень реальна, - рассказал замруководителя городского Отдела культуры Дмитрий Вергун. - Если что-то случится, будут какие-то ограничения, мы вряд ли понесем какие-то потери, по той причине, что все выступающие - из ближайших городов”.

Планируется три постановки Русского театра Эстонии, творческая встреча с его руководством. Также ожидается спектакль в память об умершем нарвском режиссере Юрии Михалёве.

“Очень много мероприятий будет проводить наша молодежь - это и квартирники, и выставки, и поэтические вечера”, - добавил Дмитрий Вергун.

Программа Осенней столицы начнется с концерта в концертном доме Geneva вечером 22 сентября. Это будет новая совместная работа Нарвского симфонического оркестра и музыканта Владимира Чердакова. Впервые они выступали вместе в 2011 году, но в прошлый раз - уже четыре года назад.

“Сейчас мы можем его продолжить, но немного в другом формате. Группы AveNue не будет, - рассказал дирижер Нарвского симфонического оркестра Анатолий Щура. - Мы будем работать более акустически. Меняем аранжировки, добавляем новые сочинения. Это будет ближе к симфонической программе, репертуар сохранится прежний, но добавятся еще песни Владимира. Будет и Вертинский, и Егор Летов. Это неожиданно. Летов будет в моей версии и версии Владимира. Также будут русские народные песни и неаполитанские. Программа будет очень интересная.

Мы хотели бы, чтобы к нам относились не как к развлекательной команде, а чтобы это было вдумчиво, глубоко”.

Анатолий Щура рассказал, что одна из главных задач этого проекта - вселить в горожан гордость за то, что подобный проект нарвские музыканты, композиторы, аранжировщики могут создать своими силами.

Владимир Чердаков признался, что после четырехлетнего перерыва возвращаться в совместный с оркестром проект было тяжело.

“Каждый раз, как в первый раз. Но я думаю, у нас всё получится, и люди, которые придут на этот концерт, не пожалеют”, - сказал он.

На сам концерт, кстати, пока продадут только 50% билетов. А остальные пустят в продажу, если будет возможно.

Комиксы и косплей в образах киногероев

В программу Осенней столицы в этом году вольется кинофестиваль Kinoff.

“Kinoff - эта сателлитный фестиваль главного фестиваля Эстонии - PÖFF или Фестиваля темных ночей, - рассказала Яна Будковская из мутимедийного центра Objekt. - Весь фестиваль в этом году будет начинаться в Ида-Вирумаа. Открытие пройдет в Кохтла-Ярве 13 ноября. Kinoff перекочует со своей кинопрограммой в Нарву 20 ноября”.

Хотя программа целиком пока не представлена, известно, что ее основой станут новинки российского кино, но добавятся и новые эстонские фильмы.

Также в Осенней столице впервые в Ида-Вирумаа пройдет Comic-Con.

“Это фестиваль комиксов, косплея и кино, вообще всей “внутрянки” - что просходит на съемочной площадке, как люди вживаются в роль, как делается грим и костюмы, - рассказала Яна Будковская. - Чтобы поддержать это направление, мы уже со 2 ноября начнем мастер-классы о том, как создаются киношные костюмы и как пишутся комиксы”.