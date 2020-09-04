Новый скандал: Danske должен вернуть 13 миллионов евро

По данным Reuters, банк Danske в период с 2017 по 2018 год брал с 900 клиентов слишком высокие платы за свои услуги.

Высокие комиссии начислялись за инвестиционный продукт Danske Portefoljepleje, а обнаружился данный факт, только при рассмотрении чрезмерных комиссий за другой инвестиционный продукт.

Теперь же Danske Bank выплатит своим 900 клиентам 100 миллионов датских крон или 13,4 миллиона евро.

Ранее Danske Bank попался на начислении завышенных комиссий за инвестиционные продукты Flexinvest Fri. По данным Reuters, в том случае банк выплатит клиентам 400 миллионов датских крон.

Пока что расследование об отмывании денег, где под знаком вопроса через эстонский филиал банка Danske прошли почти 200 миллиардов евро, не завершено.