Пт, 4.09.2020
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Андрей Канте
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  • Если из-за глобального потепления начнет таять лед в Арктике, этот хутор рядом с Отепя останется сухим

Фото ⟩ Если из-за глобального потепления начнет таять лед в Арктике, этот хутор рядом с Отепя останется сухим

Maja Otepää kuppelmaastikul.

ФОТО: KV.EE

Хутор, расположенный в семи километрах от зимней столицы, находится на высоте 18 метров над уровнем моря, что для Эстонии большая редкость. Поэтому данной недвижимости не страшно глобальное потепление и таяние ледников, пишет Kodustiil. 

Этот хутор, расположенный на холмистом ландшафте Отепя, является идеальным местом для тех, кто хочет избежать шума и суеты города. Собственный пруд и баня по-черному - чего еще нужно для жизни? Недвижимость находится на границе Валгамаа и Пыльвамаа. Окруженный красивой природой, этот хутор, помимо разреженного воздуха из-за высоты расположения, также отличается прекрасными видами. 

Кухня.

ФОТО: KV.EE

В главном доме можно жить круглогодично. Его площадь - 91,4 м2 и состоит он из сеней, кухни, двух проходных комнат и двух спален. Так как хутор расположен не в отепяской природоохранной зоне, площадь дома можно увеличить. 

Комната.

ФОТО: KV.EE

Также на участке находятся баня по-черному, амбар и погреб. Амбар требует ремонта, а вот баня, судя по тексту объявления, в хорошем состоянии. В строениях есть электричество.

К недвижимости площадью 2,32 гектара ведет асфальтированная дорога.

Главный дом.

ФОТО: KV.EE

За хутор хотят получить 49 999 евро. С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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