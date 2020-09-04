Фото ⟩ Если из-за глобального потепления начнет таять лед в Арктике, этот хутор рядом с Отепя останется сухим

Хутор, расположенный в семи километрах от зимней столицы, находится на высоте 18 метров над уровнем моря, что для Эстонии большая редкость. Поэтому данной недвижимости не страшно глобальное потепление и таяние ледников, пишет Kodustiil.
Этот хутор, расположенный на холмистом ландшафте Отепя, является идеальным местом для тех, кто хочет избежать шума и суеты города. Собственный пруд и баня по-черному - чего еще нужно для жизни? Недвижимость находится на границе Валгамаа и Пыльвамаа. Окруженный красивой природой, этот хутор, помимо разреженного воздуха из-за высоты расположения, также отличается прекрасными видами.
В главном доме можно жить круглогодично. Его площадь - 91,4 м2 и состоит он из сеней, кухни, двух проходных комнат и двух спален. Так как хутор расположен не в отепяской природоохранной зоне, площадь дома можно увеличить.
Также на участке находятся баня по-черному, амбар и погреб. Амбар требует ремонта, а вот баня, судя по тексту объявления, в хорошем состоянии. В строениях есть электричество.
К недвижимости площадью 2,32 гектара ведет асфальтированная дорога.
За хутор хотят получить 49 999 евро. С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
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