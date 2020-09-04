В Харьюмаа и Ида-Вирумаа продлевают ограничения на продажу алкоголя

По словам Идаского префекта Тарво Круупа, Департамент полиции и погранохраны исходит от еженедельного обзора статистики по заболеваемости коронавирусом и советов Департамента здоровья.

«Хотя в течение последних дней в Ида-Вирумаа был относительно небольшой рост числа зараженных, общее количество как больных, так и находящихся под наблюдением людей является очень большим. Если перед установлением ограничения на продажу алкоголя ночью число зараженных коронавирусом в Ида-Вирумаа составляло 26 человек на 100 000 жителей, на вчерашний день этот показатель был 66 человек на 100 000 жителей», – сказал префект.

«Цель ограничения продажи алкоголя в ночное время – остановить распространение коронавируса. Продлением ограничения на ночную продажу алкоголя мы способствуем соблюдению социальной дистанции и избегаем скопления компаний в маленьких помещениях, тем самым уменьшая физический контакт с людьми, чтобы защитить наших людей от этой болезни», – объяснил Крууп.

Из данных Департамента здоровья следует, что в Харьюмаа именно Таллинн, учитывая плотность и численность населения, является тем регионом Эстонии, где риск наиболее высок. По состоянию на сегодняшний день в Харьюмаа насчитывается 92 зараженных, из них 79 – в Таллинне. То есть число заболевших на 100 000 жителей в столице только за неделю выросло в два раза.

На этих выходных в Таллинне пройдут спортивные соревнования IRONMAN, на которые соберутся многие друзья спорта и которые будут сопровождаться празднованиями. Также начался учебный год, что означает, что в городе и его увеселительных заведениях будет много молодежи. То есть впервые за долгое время в Таллинне будет гораздо больше обычного гостей из других уездов, а также иностранцев.

«Так как погода уже прохладная, больше людей будет находится в помещениях, где при употреблении алкоголя могут возникнуть ситуации, когда люди забудут о соблюдении безопасной дистанции и правилах гигиены и заболеваемость может вырасти. Поэтому и я поддерживаю продление ограничения на ночную продажу алкоголя», – сказал Пыхьяский префект Кристиан Яани.

Департамент полиции и погранохраны разослал по э-почте распоряжение во все увеселительные заведения и места общественного питания Ида-Вирумаа и Харьюмаа. Необходимость продления ограничения будет оцениваться раз в неделю.

Запрет на ночную продажу алкоголя на Юго-Востоке Эстонии действует до утра 7 сентября. Лыунаский префект Валло Коппель сказал, что так как эпидемиологическая ситуация в Тартумаа нормализовалась, утром 7 сентября закончит действие и ограничение на ночную продажу алкоголя и в Тартуском уезде.

«Дальнейшая ситуация зависит ото всех жителей, а также предпринимателей, которые играют важную роль в надзоре за соблюдением действующих ограничений и создании безопасной среды для посетителей", – пояснил Коппель.