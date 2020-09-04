Работник Magaziin заразился коронавирусом: посетителей просят следить за здоровьем

Сделанный 3 сентября работником Magaziin в Выру тест на коронавирус оказался положительным, из-за чего сегодня магазин был закрыт и продезинфицирован, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Департамент здоровья просит людей, которые с понедельника по четверг посещали магазин Magaziin в Выру, внимательно следить за своим здоровьем и проявлении симптомов заболевания незамедлительно обращаться ко врачу.
Старший смены рассказал, что магазин закрыли сразу же, как стало известно о положительном тесте на коронавирус. В настоящий момент на двери висит табличка, что эта мера временная и клиентам приносят извинения за предоставленные неудобства.
«Пока Департамент здоровья не обзвонит всех и не решит, что делать с остальными работниками, мы ничего не знаем. Сейчас мы ждет инструкций Департамента здоровья», - сказал старший смены. Он добавил, что ночью магазин был полностью продезинфицирован.
Заразившийся сотрудник магазина находится на карантине. По словам старшего смены, он был кабинетным работником. Магазин откроется при первой возможности.
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