Работник Magaziin заразился коронавирусом: посетителей просят следить за здоровьем

Департамент здоровья просит людей, которые с понедельника по четверг посещали магазин Magaziin в Выру, внимательно следить за своим здоровьем и проявлении симптомов заболевания незамедлительно обращаться ко врачу.

Старший смены рассказал, что магазин закрыли сразу же, как стало известно о положительном тесте на коронавирус. В настоящий момент на двери висит табличка, что эта мера временная и клиентам приносят извинения за предоставленные неудобства.

«Пока Департамент здоровья не обзвонит всех и не решит, что делать с остальными работниками, мы ничего не знаем. Сейчас мы ждет инструкций Департамента здоровья», - сказал старший смены. Он добавил, что ночью магазин был полностью продезинфицирован.

Заразившийся сотрудник магазина находится на карантине. По словам старшего смены, он был кабинетным работником. Магазин откроется при первой возможности.