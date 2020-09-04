Еще минимум неделю Латвия не будет отправлять жителей Эстонии в карантин

В пятницу правительство Латвии собралось на внеочередное заседание, чтобы обсудить дальнейшие шаги с учетом роста заболеваемости в Литве и Эстонии.

Министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле на заседании сообщила, что соседние страны приложили все усилия, чтобы с учетом актуальных показателей заболеваемости Covid-19 по крайней мере еще на неделю была сохранена возможность свободно перемещаться по странам Балтии.

«Правительство Латвии не введет с завтрашнего дня карантин для Эстонии, поскольку показатель Эстонии утром был ниже 16, то есть 15,98», - написал в соцсетях министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

«Состоявшиеся в пятницу утром консультации завершились тем, что коэффициент был округлен в сторону понижения! Не превысила критическую черту и Литва. В следующую пятницу состоится пересмотр новых данных, а до того обязанности карантина от едущих из Эстонии в Латвию применяться не будут», - отметил Рейнсалу.