ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Алексей Навальный и человек, который решил его убить

Борт экстренно сел в Омске, где врачи спасли оппозиционера, но не поставили диагноз. Через два дня его эвакуировали в Германию, где лечат как “гостя канцлера”. 2 сентября Ангела Меркель сама объявила окончательный диагноз, который поставили токсикологи Бундесвера: Навального пытались убить боевым отравляющим веществом того же класса, что и “Новичок”. Германский канцлер в среду назвала эту информацию ошеломляющей и жестко потребовала от российского правительства объясниться. Для соседей России в этой ситуации важен вопрос, что утратил Владимир Владимирович - чувство меры или контроль над применением оружия?

Алексей Навальный с командой 20 августа возвращался из турне по Сибири, где снял несколько видео, компрометирующих местных депутатов от правящей партии “Единая Россия”. Первое видео - из Новосибирска - появилось на YouTube три дня назад. Видео из Томска, где был отравлен Навальный, вышло 3 сентября. В нем оппозиционный политик рассказывает, как томские муниципальные электросети, теплосети и водоканал оказались в частной собственности городских депутатов.

Что вскрыли “охотники за коррупционерами” в других городах Сибири, мы, очевидно, узнаем в течение недели. Дело в том, что 13 августа в России - единый день голосования. Граждане РФ пойдут голосовать за губернаторов в 18 регионах, в двух регионах губернаторов выберут местные парламенты, в 11 регионах пройдут выборы в сами региональные парламенты. Также пройдет множество муниципальных выборов.

Навальный активно продвигает проект “Умного голосования” - на каждых выборах его региональные штабы выбирают наиболее перспективного оппозиционного кандидата и призывают избирателей голосовать только за него, чтобы не размывать голоса между несколькими “спойлерами”. Видимо, это работает, раз уж Навального решили убить.

Состояние политика по-прежнему тяжелое. Применение химоружия, да еще против основного оппозиционера грозит новыми санкциями. Различные официальные лица в России сразу после заявления Меркель начали гневно отрицать причастность государства, но как-то вразнобой. Официальной позиции Кремля фактически нет.

Эксперты говорят, что выбор орудия убийства не указывает на конкретную спецслужбу и вообще вызывает больше вопросов, чем ответов. Но понятно, что в сегодняшнем политическом контексте главными подозреваемыми в отравлении Навального сразу оказываются российская элита вообще или президент Путин лично.

И ненавистникам, и поклонникам Путина удобно считать, что все критически важные вопросы в России решаются централизовано. Но многое с этих позиций не объяснить, например, российскую борьбу с коронавирусом, которую пришлось вести каждому губернатору отдельно, потому что федеральный центр "самоизолировался". Может быть, с Навальным тоже кто-то проявил местную инициативу, отчаявшись дождаться, пока наверху хоть что-нибудь решат?