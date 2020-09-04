С субботы из Эстонии можно будет летать в эти страны

Согласно обновленному списку Департамента экономики и коммуникаций, с 5 сентября можно будет открыть авиасообщение с Швецией, Исландией и Болгарией и начнет действовать запрет на полеты в Италию, передает Rus.ERR.
По состоянию на 4 сентября, разрешены прямые авиарейсы из Эстонии в Кипр, Литву, Латвию, Норвегию, Германию, Словакию, Словению, Финляндию, Венгрию, Данию, Азербайджан, Белоруссию и Турцию.
Mинэкономики в своем решении о запрете и разрешении полетов в ту или иную страну исходит из уровня заболеваемости. Для того чтобы открыть маршрут, показатель заболеваемости в стране назначения должен составлять 25 или менее человек на 100 000 жителей в течение последних 14 дней.
Кроме того, в конце августа Эстония сняла ограничения на полеты в шесть ключевых аэропортов.