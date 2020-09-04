Фото ⟩ В Таллинне опасный маневр водителя привел к тяжелому ДТП

В пятницу в 06:48 в полицию поступило сообщение, что в Пыхья-Таллинне на улице Тайме столкнулись два автомобиля, сообщает полиция на своей странице в Twitter.

По предварительной информации, водитель Ford не убедился в безопасности маневра и врезался в ехавший по главной дороге автомобиль Honda. 41-летний водитель Honda и 26-летний водитель Ford были доставлены в больницу.