Пт, 4.09.2020
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Яна Тоом

Фото ⟩ В Таллинне опасный маневр водителя привел к тяжелому ДТП

ФОТО: politsei/twitter

Сегодня, 4 сентября, в Таллинне столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали два человека.

В пятницу в 06:48 в полицию поступило сообщение, что в Пыхья-Таллинне на улице Тайме столкнулись два автомобиля, сообщает полиция на своей странице в Twitter.

По предварительной информации, водитель Ford не убедился в безопасности маневра и врезался в ехавший по главной дороге автомобиль Honda. 41-летний водитель Honda и 26-летний водитель Ford были доставлены в больницу.

Полиция призывает водителей всегда проверять, безопасен ли маневр. Особенно внимательными водителям следует быть осенью, когда из-за погоды возникает плохая видимость, мокрая дорога и увеличивается тормозной путь.

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