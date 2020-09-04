Совет оперы «Эстония» объявил конкурс на должность гендиректора

Совет ждет до 16 ноября мотивированных кандидатов с четким видением, высшим образованием, знанием области культуры и общими экономическими знаниями, будет учитываться предыдущий управленческий опыт и вдобавок к эстонскому знание других иностранных языков.

Преимуществом будут хорошие знания в области музыки и театра, международные контакты в данной сфере, а также хорошие коммуникативные навыки и навыки публичных выступлений. Кандидат должен представить видение развития национальной оперы в ближайшие годы.