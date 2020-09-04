В центре Тбилиси произошел взрыв: один человек погиб, трое пострадали

У государственной филармонии в Тбилиси в пятницу произошел взрыв, в результате один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщают грузинские СМИ.
По их данным, взорвался баллон с кислородом в примыкающем к зданию филармонии кафе "Дежавю", где проходили ремонтные работы.
BREAKING: Large explosion emanating from an oxygen tank storage unit in #Tbilisi, #Georgia; at least 1 dead and 3 injured. pic.twitter.com/ebe9ECpGhE— SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) September 4, 2020
В результате взрыва погиб рабочий, еще двое пострадали и были доставлены в больницу.
МВД Грузии пока не комментирует произошедшее.
Взрыв произошел в Тбилиси, у Филармонии рядом с кинотеатром «Амирани». По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, рабочие на месте проводили ремонтные работы, во время чего взорвался газовый баллон. pic.twitter.com/dNlNiNCwIT— Я люблю Грузию 🇬🇪 (@TbilisiMe) September 4, 2020