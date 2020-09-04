В центре Тбилиси произошел взрыв: один человек погиб, трое пострадали

Взрыв произошел в Тбилиси, у Филармонии рядом с кинотеатром «Амирани». По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, рабочие на месте проводили ремонтные работы, во время чего взорвался газовый баллон. pic.twitter.com/dNlNiNCwIT