Пт, 4.09.2020
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Борис Тух

В центре Тбилиси произошел взрыв: один человек погиб, трое пострадали

ФОТО: скриншот Twitter/TbilisiMe

У государственной филармонии в Тбилиси в пятницу произошел взрыв, в результате один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщают грузинские СМИ.

По их данным, взорвался баллон с кислородом в примыкающем к зданию филармонии кафе "Дежавю", где проходили ремонтные работы.

В результате взрыва погиб рабочий, еще двое пострадали и были доставлены в больницу.

МВД Грузии пока не комментирует произошедшее.

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