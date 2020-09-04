Tallink Grupp внесет поправки в расписание парома на линии Таллинн-Хельсинки

Об этом BNS сообщила пресс-служба компании Tallink, отметив, что предприятие меняет расписание, так как численность пассажиров на судах этой линии заметно сократилась после того, как правительства обеих стран рекомендовали своим жителям при возможности сократить количество зарубежных поездок, чтобы снизить опасность инфицирования.

4-5 сентября, 11-12 сентября и 18-21 сентября паром Silja Europa будет ходить по расписанию, в то же время все выходы в период 6-10 сентября и 13-17 сентября все рейсы Silja Europa отменены.

Пассажиры, которые купили билеты в оба конца на предстоящую субботу, 5 сентября, из Хельсинки, могут утром следующего дня, в воскресенье, 6 сентября вернуться из Таллинна в Хельсинки судами Star или Megastar.

С вечера понедельника, 21 сентября, предприятие временно приостановит рейсы судна Silja Europa. О возобновлении рейсов предприятие известит пассажиров при первой возможности.

Судно Victoria I, которым компания еженедельно обслуживает линию Таллинн-Стокгольм- Рига-Стокгольм-Таллинн с воскресенья по пятницу, с 25 сентября начнет обслуживать линию Таллинн-Хельсинки вместо парома Silja Europa. Продажа на рейсы Victoria I будут открыты в течение дня 7 сентября.

Со всеми пассажирами, у которых забронированы билеты на рейсы Silja Europa с 5 сентября, служба обслуживания клиентов Tallink Grupр свяжется при первой возможности свяжется и предложит альтернативные возможности путешествий.