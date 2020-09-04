Фото ⟩ Новый посол Эстонии в Литве вручил президенту свои верительные грамоты

Новый посол Эстонии в Литве Кай Каарельсон в пятницу в Вильнюсе передала свои верительные грамоты президенту страны Гитанасу Науседе.
Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что после церемонии вручения верительных грамот Науседа и Каарельсон обменялись информацией о нынешнем состоянии эстонско-литовских отношений, ситуации в сфере безопасности, проблемах, связанных с распространением коронавируса, а также о сотрудничестве стран Балтии.
По словам Каарельсон, в условиях все усложняющейся ситуации в сфере безопасности солидарность Балтийских стран, их сотрудничество в сфере обороны имеет все большую ценность. Экономические отношения Эстонии и Литвы остаются очень тесными, совместные проекты в сфере инфраструктуры всячески содействуют их усилению.
Посол Эстонии и президент Литвы подтвердили планы своих стран продолжать тесное взаимодействие в решении проблем, возникающих в связи с коронакризисом. Они также выразили озабоченность по поводу политических событий в Белорусии и соблюдения прав человека в этой стране.
Посол Каарельсон родилась в 1974 году в Таллинне. Она получила степень магистра в области международных отношений, на дипломатической службе с марта 1997 года. Каарельсон работала в МИД на различных должностях в отделе политики и отделе ЕС, а также в постоянных представительствах при ЕС в Брюсселе и при ООН в Нью-Йорке. С 2016 года до лета 2020 года была послом Эстонии в Грузии и Армении.