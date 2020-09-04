Пт, 4.09.2020
«Где они?» - недоумевают туристы на всех языках, на которых общались персонажи «Довода», и еще на многих. «Снесены по настоянию ряда альтернативно одаренных политиков». Борис Тух
Борис Тух
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  • Новый посол Эстонии в Литве вручил президенту свои верительные грамоты

Фото ⟩ Новый посол Эстонии в Литве вручил президенту свои верительные грамоты

ФОТО: Välisministeerium

Новый посол Эстонии в Литве Кай Каарельсон в пятницу в Вильнюсе передала свои верительные грамоты президенту страны Гитанасу Науседе.

Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что после церемонии вручения верительных грамот Науседа и Каарельсон обменялись информацией о нынешнем состоянии эстонско-литовских отношений, ситуации в сфере безопасности, проблемах, связанных с распространением коронавируса, а также о сотрудничестве стран Балтии.

ФОТО: Välisministeerium

По словам Каарельсон, в условиях все усложняющейся ситуации в сфере безопасности солидарность Балтийских стран, их сотрудничество в сфере обороны имеет все большую ценность. Экономические отношения Эстонии и Литвы остаются очень тесными, совместные проекты в сфере инфраструктуры всячески содействуют их усилению.

Посол Эстонии и президент Литвы подтвердили планы своих стран продолжать тесное взаимодействие в решении проблем, возникающих в связи с коронакризисом. Они также выразили озабоченность по поводу политических событий в Белорусии и соблюдения прав человека в этой стране.

Посол Каарельсон родилась в 1974 году в Таллинне. Она получила степень магистра в области международных отношений, на дипломатической службе с марта 1997 года. Каарельсон работала в МИД на различных должностях в отделе политики и отделе ЕС, а также в постоянных представительствах при ЕС в Брюсселе и при ООН в Нью-Йорке. С 2016 года до лета 2020 года была послом Эстонии в Грузии и Армении.

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