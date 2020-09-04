Фото ⟩ Новый посол Эстонии в Литве вручил президенту свои верительные грамоты

Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что после церемонии вручения верительных грамот Науседа и Каарельсон обменялись информацией о нынешнем состоянии эстонско-литовских отношений, ситуации в сфере безопасности, проблемах, связанных с распространением коронавируса, а также о сотрудничестве стран Балтии.

ФОТО: Välisministeerium

По словам Каарельсон, в условиях все усложняющейся ситуации в сфере безопасности солидарность Балтийских стран, их сотрудничество в сфере обороны имеет все большую ценность. Экономические отношения Эстонии и Литвы остаются очень тесными, совместные проекты в сфере инфраструктуры всячески содействуют их усилению.

Посол Эстонии и президент Литвы подтвердили планы своих стран продолжать тесное взаимодействие в решении проблем, возникающих в связи с коронакризисом. Они также выразили озабоченность по поводу политических событий в Белорусии и соблюдения прав человека в этой стране.