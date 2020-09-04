Фото ⟩ Безбилетные фанаты ралли облепили высокий забор

За полтора часа до первого заезда Rally Estonia в Тарту возле парка Раади, вокруг территории, на которой пройдет первая гонка, начали собираться те любители ралли, у кого не куплен паспорт болельщика, пишет Postimees.
Первый заезд Rally Estonia в Тарту начнется в 19.00 и любопытные местные жители стали собираться за забором. На самом деле через завешанные баннерами заборы трудно что-либо разглядеть. Поэтому некоторые фанаты встали на возвышенности, чтобы все-таки увидеть мчащиеся машины WRC.
Некоторые устроились на дне кювета в надежде увидеть хотя бы колеса. В толпе любопытных как те, кто носит маски, так и те, кто не посчитал нужным прикрыть нос и рот.
Велосипедисты, которых не интересует сегодняшнее ралли, вынуждены миновать канаву, чтобы попасть на пешеходно-велосипедную дорожку.