Фото ⟩ Безбилетные фанаты ралли облепили высокий забор

Первый заезд Rally Estonia в Тарту начнется в 19.00 и любопытные местные жители стали собираться за забором. На самом деле через завешанные баннерами заборы трудно что-либо разглядеть. Поэтому некоторые фанаты встали на возвышенности, чтобы все-таки увидеть мчащиеся машины WRC.

Некоторые устроились на дне кювета в надежде увидеть хотя бы колеса. В толпе любопытных как те, кто носит маски, так и те, кто не посчитал нужным прикрыть нос и рот.