Важные изменения: даже если Латвия введет карантин, не все жители Эстонии должны будут его соблюдать

Уровень заболеваемости Covid-19 в Эстонии и Литве на сегодняшний день составляет менее 16 случаев на 100 000 жителей, поэтому еще по крайней мере в течение недели при въезде в Латвию не нужно будет соблюдать самоизоляцию.

Поскольку ранее существовала вероятность того, что заболеваемость Covid-19 в Литве и Эстонии может превысить порог в 16 случаев на 100 000 жителей, Кабинет министров Латвии на внеочередном заседании в пятницу рассмотрел поправки к правилам "Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19", чтобы принять решение о действиях в случае, если в странах Балтии вступят в силу ограничения на поездки.

Поправки к правилам гласят, что в случае, если количество людей с Covid-19 в Литве и Эстонии увеличится и превысит порог в 16 случаев на 100 000 жителей, лица, въезжающие в Латвию из Литвы и Эстонии, должны будут соблюдать 14-дневную самоизоляцию, а также носить маски в общественных местах.

В то же время, ввиду тесной интеграции между людьми, проживающими вблизи латвийско-литовской и латвийско-эстонской границ, и для того, чтобы чрезмерно не ограничивать права лиц, которые ежедневно пересекают сухопутную границу, чтобы работать или учиться в другой стране, латвийское правительство решило освободить определенные категории лиц от требования 14-дневной самоизоляции.

Из поправок к правилам следует, что ограничения на передвижение и требование самоизоляции не будут применяться к гражданам и постоянным жителям стран-членов Европейского союза (ЕС), которые пересекают государственную границу Латвии в связи с выполнением трудовых обязанностей, получением образования, необходимостью заботы о родственниках, организацией похорон или участием в них.

Поправки к правилам также предусматривают, что требование самоизоляции не будет распространяться на лиц, которые пересекают территорию Латвии транзитом, то есть пересекают территорию Латвии в течение 12 часов без ночевки на территории страны.