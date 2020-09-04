Первый заезд Rally Estonia: эстонского гонщика Оття Тянака обошел Себастьен Ожье

Сегодня, 4 сентября, Эстония стала 33-й страной мира, в которой проводится этап ЧМ по авторалли FIA.
Сегодня, 4 сентября, в 19 часов на участке в 1,28 км первым стартовал Себастьен Ожье (Toyota), следом за ним Эльфин Эванс (Toyota), Тьерри Невилль (Hyundai), Калле Рованпера (Toyota) и Отть Тянак (Hyundai).
За нашим соотечественником Теэму Сунинен (M-Sport), Эсапекка Лаппи (M-Sport), Такамото Кацута (Toyota), Крейг Брин (Hyundai), Гас Гринсмит (M-Sport) и Пьер-Луи Лубе (M-Sport).
Время участников (участок 1,28 км):
- Себастьен Ожье - 1.17,0
- Эльфин Эванс - 1.17,6
- Тьерри Невилль - 1.18,5
- Калле Рованпера - 1.18,4
- Отть Тянак - 1.17,1
- Теэму Сунинен - 1.18,5
- Эсапекка Лаппи - 1.17,0
- Такамото Кацута - 1.18,4
- Крейг Брин - 1.17,4
- Гас Гринсмит - 1.18,7
- Пьер-Луи Лубе - 1.20,4
А так прошло открытие Rally Estonia:
Проходящий с пятницы по воскресенье Rally Estonia — рестарт сезона WRC после паузы продолжительностью в полгода, лучшим гонщикам мира предстоят 17 спецучастков и 233,40 км дорог. Всего для участия в Rally Estonia зарегистрировались 59 экипажей, из них 14 — частично или полностью состоят из эстонских спортсменов.