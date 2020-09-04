Пт, 4.09.2020
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  • Первый заезд Rally Estonia: эстонского гонщика Оття Тянака обошел Себастьен Ожье

Первый заезд Rally Estonia: эстонского гонщика Оття Тянака обошел Себастьен Ожье

Ott Tänak ja tema kaardilugeja Martin Jäärveoja on ka kohalike autosportlaste lemmikud. Kui võistlus on Eestis, siis peab ka võit koju jääma, on nende ühisarvamus.

ФОТО: Jaanus Ree/Red Bull

Сегодня, 4 сентября, Эстония стала 33-й страной мира, в которой проводится этап ЧМ по авторалли FIA.

Сегодня, 4 сентября, в 19 часов на участке в 1,28 км первым стартовал Себастьен Ожье (Toyota), следом за ним Эльфин Эванс (Toyota), Тьерри Невилль (Hyundai), Калле Рованпера (Toyota) и Отть Тянак (Hyundai).

За нашим соотечественником Теэму Сунинен (M-Sport), Эсапекка Лаппи (M-Sport), Такамото Кацута (Toyota), Крейг Брин (Hyundai), Гас Гринсмит (M-Sport) и Пьер-Луи Лубе (M-Sport).

Время участников (участок 1,28 км): 

  • Себастьен Ожье - 1.17,0
  • Эльфин Эванс - 1.17,6 
  • Тьерри Невилль - 1.18,5
  • Калле Рованпера - 1.18,4
  • Отть Тянак - 1.17,1
  • Теэму Сунинен - 1.18,5
  • Эсапекка Лаппи - 1.17,0
  • Такамото Кацута - 1.18,4
  • Крейг Брин - 1.17,4
  • Гас Гринсмит - 1.18,7
  • Пьер-Луи Лубе - 1.20,4

Результаты первого заезда.

ФОТО: Kuvatõmmis

А так прошло открытие Rally Estonia:

Проходящий с пятницы по воскресенье Rally Estonia — рестарт сезона WRC после паузы продолжительностью в полгода, лучшим гонщикам мира предстоят 17 спецучастков и 233,40 км дорог. Всего для участия в Rally Estonia зарегистрировались 59 экипажей, из них 14 — частично или полностью состоят из эстонских спортсменов.

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