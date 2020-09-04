Первый заезд Rally Estonia: эстонского гонщика Оття Тянака обошел Себастьен Ожье

Сегодня, 4 сентября, в 19 часов на участке в 1,28 км первым стартовал Себастьен Ожье (Toyota), следом за ним Эльфин Эванс (Toyota), Тьерри Невилль (Hyundai), Калле Рованпера (Toyota) и Отть Тянак (Hyundai).

Проходящий с пятницы по воскресенье Rally Estonia — рестарт сезона WRC после паузы продолжительностью в полгода, лучшим гонщикам мира предстоят 17 спецучастков и 233,40 км дорог. Всего для участия в Rally Estonia зарегистрировались 59 экипажей, из них 14 — частично или полностью состоят из эстонских спортсменов.