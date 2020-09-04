Во всех странах ЕС хотят повысить коэффициент ограничения на поездки до 50

Еврокомиссия в пятницу предложила использовать во всех странах ЕС единый подход к ограничениям передвижения и решила, что если количество случаев заражения на 100 000 человек в течение двух недель в стране остается ниже 50, то к прибывающим из такого государства не стоит устанавливать ограничений.
Критерии также предусматривают, что в регионе, откуда прибывает пассажир, в неделю проводят не менее 250 тестов на 100 000 жителей и доля положительных тестов должна быть ниже 3% от общего количества, передает rus.err.ee.
По словам еврокомиссара по юридическим вопросам Дидье Рейндерса, многие люди, которые зависят от возможности ежедневно свободно передвигаться, вынуждены плутать в дебрях правил стран ЕС, поэтому процесс хотят упростить. "Мы предлагаем установить четкие критерии, которым легко следовать и которые позволяют хорошо информировать европейцев", - сказал он.
Предложение комиссии обсудят в Совете ЕС и планируют принять в ближайшие недели.