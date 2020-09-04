Во всех странах ЕС хотят повысить коэффициент ограничения на поездки до 50

Еврокомиссия в пятницу предложила использовать во всех странах ЕС единый подход к ограничениям передвижения и решила, что если количество случаев заражения на 100 000 человек в течение двух недель в стране остается ниже 50, то к прибывающим из такого государства не стоит устанавливать ограничений.