Пт, 4.09.2020
Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. Алексей Бляхин
Алексей Бляхин
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  • Во всех странах ЕС хотят повысить коэффициент ограничения на поездки до 50

Во всех странах ЕС хотят повысить коэффициент ограничения на поездки до 50

Таллиннский аэропорт.

ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Еврокомиссия в пятницу предложила использовать во всех странах ЕС единый подход к ограничениям передвижения и решила, что если количество случаев заражения на 100 000 человек в течение двух недель в стране остается ниже 50, то к прибывающим из такого государства не стоит устанавливать ограничений.

Критерии также предусматривают, что в регионе, откуда прибывает пассажир, в неделю проводят не менее 250 тестов на 100 000 жителей и доля положительных тестов должна быть ниже 3% от общего количества, передает rus.err.ee.

По словам еврокомиссара по юридическим вопросам Дидье Рейндерса, многие люди, которые зависят от возможности ежедневно свободно передвигаться, вынуждены плутать в дебрях правил стран ЕС, поэтому процесс хотят упростить. "Мы предлагаем установить четкие критерии, которым легко следовать и которые позволяют хорошо информировать европейцев", - сказал он.

Предложение комиссии обсудят в Совете ЕС и планируют принять в ближайшие недели.

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