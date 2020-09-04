«Президент Лукашенко оказался крепким орешком»: опубликован тот самый «перехваченный разговор Варшавы и Берлина»

На записи, голос, указанный в качестве представителя Берлина говорит, что «материалы по Навальному» готовы и будут переданы в администрацию канцлера Ангелы Меркель, передает РБК.

В ответ «Варшава» спрашивает, точно ли подтверждается отравление, на что собеседник отвечает, что это не так важно. «Идет война. А во время войны все методы хороши», — говорит он.

Участники беседы сходятся на том, что президенту России Владимиру Путину «надо отбить охоту сунуть нос в дела Беларуси» и самый эффективный способ — «утопить его в проблемах».

Напомним, что накануне Александр Лукашенко заявил премьер-министру России Михаилу Мишустину, что у него есть запись перехвата разговора "Варшавы и Берлина", которая якобы доказывает, что заявления канцлера Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального являются фальсификацией.