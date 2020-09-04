«Президент Лукашенко оказался крепким орешком»: опубликован тот самый «перехваченный разговор Варшавы и Берлина»

Telegram-канал «Пул Певого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, опубликовал аудиозапись якобы перехваченного разговора Берлина и Варшавы, в котором обсуждается фальсификация результатов отравления оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает БелТА, ролик был показан по каналу ОНТ.
На записи, голос, указанный в качестве представителя Берлина говорит, что «материалы по Навальному» готовы и будут переданы в администрацию канцлера Ангелы Меркель, передает РБК.
В ответ «Варшава» спрашивает, точно ли подтверждается отравление, на что собеседник отвечает, что это не так важно. «Идет война. А во время войны все методы хороши», — говорит он.
Участники беседы сходятся на том, что президенту России Владимиру Путину «надо отбить охоту сунуть нос в дела Беларуси» и самый эффективный способ — «утопить его в проблемах».
Напомним, что накануне Александр Лукашенко заявил премьер-министру России Михаилу Мишустину, что у него есть запись перехвата разговора "Варшавы и Берлина", которая якобы доказывает, что заявления канцлера Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального являются фальсификацией.
"Я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка, <...> мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - заявил Лукашенко.