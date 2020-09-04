Пт, 4.09.2020
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Борис Тух

Еще один театр в Эстонии отменяет спектакли из-за коронавируса

Тест на коронавирус.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Премьера «IRIKKIRI» Эстонского государственного кукольного и молодежного театра (Eesti Noorsooteater, бывший театр NUKU), запланированная на 5 сентября, отменяется, поскольку член труппы контактировал с зараженным коронавирусом, пишет Postimees.

«Нынешнее время требует осторожности, и мы предприняли множество шагов для обеспечения безопасности», - пояснил директор театра Йоонас Тарту.

Другие спектакли зрители все-таки могут посещать, в субботу, 5 сентября, состоится запланированная премьера «Tagurpidi».

Премьера «IRIKKIRI» отменена минимум до 13 сентября или до исчезновения риска. Для обмена билетов или возврата театр просит людей обратиться по адресу электронной почты myyk@eestinoorsooteater.ee или телефону 6679 555.

Напомним, что накануне Русский театр Эстонии также был вынужден из-за коронавируса отменить спектакли. Подробнее читайте здесь

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