Еще один театр в Эстонии отменяет спектакли из-за коронавируса

Премьера «IRIKKIRI» Эстонского государственного кукольного и молодежного театра (Eesti Noorsooteater, бывший театр NUKU), запланированная на 5 сентября, отменяется, поскольку член труппы контактировал с зараженным коронавирусом, пишет Postimees.
«Нынешнее время требует осторожности, и мы предприняли множество шагов для обеспечения безопасности», - пояснил директор театра Йоонас Тарту.
Другие спектакли зрители все-таки могут посещать, в субботу, 5 сентября, состоится запланированная премьера «Tagurpidi».
Премьера «IRIKKIRI» отменена минимум до 13 сентября или до исчезновения риска. Для обмена билетов или возврата театр просит людей обратиться по адресу электронной почты myyk@eestinoorsooteater.ee или телефону 6679 555.
Напомним, что накануне Русский театр Эстонии также был вынужден из-за коронавируса отменить спектакли. Подробнее читайте здесь.