Еще один театр в Эстонии отменяет спектакли из-за коронавируса

«Нынешнее время требует осторожности, и мы предприняли множество шагов для обеспечения безопасности», - пояснил директор театра Йоонас Тарту.

Другие спектакли зрители все-таки могут посещать, в субботу, 5 сентября, состоится запланированная премьера «Tagurpidi».

Премьера «IRIKKIRI» отменена минимум до 13 сентября или до исчезновения риска. Для обмена билетов или возврата театр просит людей обратиться по адресу электронной почты myyk@eestinoorsooteater.ee или телефону 6679 555.