Пт, 4.09.2020
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Яна Тоом
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Глава МИД Эстонии: будущее Белоруссии — в руках народа этой страны

Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Будущее Белоруссии — в руках народа этой страны, заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, выступая в пятницу в Совете безопасности ООН. 

По инициативе Эстонии и при поддержке других членов ООН в Совете безопасности ООН прошла высокоуровневая неформальная встреча, посвященная ситуации с правами человека в Республике Беларусь.

«Сегодняшняя встреча состоялась на одном из самых влиятельных дипломатических форумов мира для того, чтобы предоставить слово пострадавшим, чтобы помочь прекратить насилие над людьми в Белоруссии и упредить ухудшение ситуации», - передала BNS пресс-служба МИД слова Рейнсалу.

Незаконные аресты мирных демонстрантов, издевательства, сексуальное насилие, преследование свободной журналистики и ограничение доступа к интернету должно быть немедленно прекращено, подчеркнул Рейнсалу.

Обзор ситуации с правами человека в Белоруссии по видеомосту представили специальный рапортер ООН по правам человека в Белоруссии Анаис Марен, кандидат в президент от белорусской оппозиции Светлана Тихановская, вице-председатель центра по правам человека «Вясна» Валентин Стефанович и юридический эксперт Белорусской ассоциации журналистов Ольга Сехович, передал МИД.

На видеоконференции Совбеза ООН Светлана Тихановская призвала международное сообщество ввести санкции против причастных к нарушению прав человека в Республике Беларусь. Подробнее о выступлении Тихановской читайте здесь.

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