Глава МИД Эстонии: будущее Белоруссии — в руках народа этой страны

По инициативе Эстонии и при поддержке других членов ООН в Совете безопасности ООН прошла высокоуровневая неформальная встреча, посвященная ситуации с правами человека в Республике Беларусь.

«Сегодняшняя встреча состоялась на одном из самых влиятельных дипломатических форумов мира для того, чтобы предоставить слово пострадавшим, чтобы помочь прекратить насилие над людьми в Белоруссии и упредить ухудшение ситуации», - передала BNS пресс-служба МИД слова Рейнсалу.

Незаконные аресты мирных демонстрантов, издевательства, сексуальное насилие, преследование свободной журналистики и ограничение доступа к интернету должно быть немедленно прекращено, подчеркнул Рейнсалу.

Обзор ситуации с правами человека в Белоруссии по видеомосту представили специальный рапортер ООН по правам человека в Белоруссии Анаис Марен, кандидат в президент от белорусской оппозиции Светлана Тихановская, вице-председатель центра по правам человека «Вясна» Валентин Стефанович и юридический эксперт Белорусской ассоциации журналистов Ольга Сехович, передал МИД.