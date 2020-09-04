Глава МИД Эстонии: будущее Белоруссии — в руках народа этой страны

Будущее Белоруссии — в руках народа этой страны, заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, выступая в пятницу в Совете безопасности ООН.
По инициативе Эстонии и при поддержке других членов ООН в Совете безопасности ООН прошла высокоуровневая неформальная встреча, посвященная ситуации с правами человека в Республике Беларусь.
«Сегодняшняя встреча состоялась на одном из самых влиятельных дипломатических форумов мира для того, чтобы предоставить слово пострадавшим, чтобы помочь прекратить насилие над людьми в Белоруссии и упредить ухудшение ситуации», - передала BNS пресс-служба МИД слова Рейнсалу.
Незаконные аресты мирных демонстрантов, издевательства, сексуальное насилие, преследование свободной журналистики и ограничение доступа к интернету должно быть немедленно прекращено, подчеркнул Рейнсалу.
Обзор ситуации с правами человека в Белоруссии по видеомосту представили специальный рапортер ООН по правам человека в Белоруссии Анаис Марен, кандидат в президент от белорусской оппозиции Светлана Тихановская, вице-председатель центра по правам человека «Вясна» Валентин Стефанович и юридический эксперт Белорусской ассоциации журналистов Ольга Сехович, передал МИД.
На видеоконференции Совбеза ООН Светлана Тихановская призвала международное сообщество ввести санкции против причастных к нарушению прав человека в Республике Беларусь. Подробнее о выступлении Тихановской читайте здесь.