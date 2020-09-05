Репс: полностью закрывать школы из-за коронавируса мы не будем

Министр образования и науки Майлис Репс заявила, что если в какой-нибудь школе будет выявлен человек с положительным результатом теста на коронавирус, весь класс отправится на домашнее обучение на две недели, но вся школа закрываться не будет, пишет Postimees.
По словам Репс, министерство попросило школы очень тщательно продумывать свои шаги. Она сослалась на начальные классы, в которых ученикам не разрешается отходить очень далеко от класса даже во время перемен, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
По словам Репс, есть школы, которые отказались от кабинетной системы, в некоторых местах в течение двух часов делаются перерывы на обед, а учеников водят в столовую группами. «Конечно, нельзя исключать, что, если школа решила продолжать работать в нормальном режиме как можно дольше , решение об отправке домой будет принято для всей школы», - сказала Репс.
Если родитель обеспокоен тем, что школа не провела достаточной подготовки для предотвращения распространения коронавируса, с руководством школы следует связаться напрямую, порекомендовала министр.
«Есть родители, которые попросили школу сделать возможнм дигитальное обучение», - пояснила Репс, добавив, что, насколько известно, школы пошли навстречу. - Но в этом случае большая часть ответственности также ложится на родителя».
Репс подчеркнула, что обучение на дому в Эстонии длится максимум две недели. "Окончательно мы школы не закроем. Мы также попросили сделать исключения по примеру датчанам: по возможности, дети с особыми потребностями и ученики начальной школы могли бы продолжать учебу в школе», - сказала Репс.