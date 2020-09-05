Репс: полностью закрывать школы из-за коронавируса мы не будем

По словам Репс, министерство попросило школы очень тщательно продумывать свои шаги. Она сослалась на начальные классы, в которых ученикам не разрешается отходить очень далеко от класса даже во время перемен, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

По словам Репс, есть школы, которые отказались от кабинетной системы, в некоторых местах в течение двух часов делаются перерывы на обед, а учеников водят в столовую группами. «Конечно, нельзя исключать, что, если школа решила продолжать работать в нормальном режиме как можно дольше , решение об отправке домой будет принято для всей школы», - сказала Репс.

Если родитель обеспокоен тем, что школа не провела достаточной подготовки для предотвращения распространения коронавируса, с руководством школы следует связаться напрямую, порекомендовала министр.

«Есть родители, которые попросили школу сделать возможнм дигитальное обучение», - пояснила Репс, добавив, что, насколько известно, школы пошли навстречу. - Но в этом случае большая часть ответственности также ложится на родителя».