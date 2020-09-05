Находящихся на карантине может проверить полиция

После окончания режима чрезвычайного положения полиция не проверяет выполнение требования изоляции каждый день. За последние несколько недель Департамент здоровья дважды обращался к полиции за помощью, чтобы та проверила, действительно ли люди, которые должны соблюдать требование об изоляции, это делают. В обоих случаях речь шла о взрослых людях, пишет Postimees.
По словам пыхьяского префекта Департамента полиции и погранохраны Кристиана Яани, Таллинн определенно является в Эстонии зоной повышенного риска распространения инфекционных заболеваний с точки зрения численности населения и плотности населения.
«Разница между Харьюским уездом и остальной частью Эстонии состоит в том, что средний возраст инфицированных составляет 21-30 лет, что составляет треть инфицированных в Харьюском уезде, в остальной Эстонии - эта возрастная группа составляет 18 процентов», - сказал Яани, добавив, что эта возрастная группа является самой большой целевой группой.
По словам Яани, при проверках развлекательных заведений и массовых мероприятий в Харьюмаа и Таллинне можно увидеть, что в большинстве из них предусмотрены меры, необходимые для предотвращения распространения вируса, такие как рассеивание посетителей. Также кое-где на стены наклеены информативные плакаты.
«Сами люди, а также развлекательные заведения должны очень серьезно отнестись к предотвращению распространения вируса и осознавать свою ответственность, потому что от поведения всех нас зависит, потребуются ли дополнительные ограничения для предотвращения вируса или мы можем остановить распространение болезни заблаговременно», - сказал Яани.
С людьми, находящимися в изоляции, связываются инспекторы Департамента здоровья. По данным ведомства, довольно часто бывают случаи, когда с человеком, находящимся на карантине, не удается связаться с первого раза, но в итоге обычно это удается. Представитель департамента Мерилин Верник объяснила, что если человек, находящийся в изоляции, оказывается недоступен, это усложняет работу эпидемиологов.
«Если мы не доберемся до людей, и они продолжат свою обычную деятельность, будет невозможно ограничить распространение инфекционных заболеваний», - отметила Верник.