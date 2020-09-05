Находящихся на карантине может проверить полиция

По словам пыхьяского префекта Департамента полиции и погранохраны Кристиана Яани, Таллинн определенно является в Эстонии зоной повышенного риска распространения инфекционных заболеваний с точки зрения численности населения и плотности населения.

«Разница между Харьюским уездом и остальной частью Эстонии состоит в том, что средний возраст инфицированных составляет 21-30 лет, что составляет треть инфицированных в Харьюском уезде, в остальной Эстонии - эта возрастная группа составляет 18 процентов», - сказал Яани, добавив, что эта возрастная группа является самой большой целевой группой.

По словам Яани, при проверках развлекательных заведений и массовых мероприятий в Харьюмаа и Таллинне можно увидеть, что в большинстве из них предусмотрены меры, необходимые для предотвращения распространения вируса, такие как рассеивание посетителей. Также кое-где на стены наклеены информативные плакаты.

«Сами люди, а также развлекательные заведения должны очень серьезно отнестись к предотвращению распространения вируса и осознавать свою ответственность, потому что от поведения всех нас зависит, потребуются ли дополнительные ограничения для предотвращения вируса или мы можем остановить распространение болезни заблаговременно», - сказал Яани.

С людьми, находящимися в изоляции, связываются инспекторы Департамента здоровья. По данным ведомства, довольно часто бывают случаи, когда с человеком, находящимся на карантине, не удается связаться с первого раза, но в итоге обычно это удается. Представитель департамента Мерилин Верник объяснила, что если человек, находящийся в изоляции, оказывается недоступен, это усложняет работу эпидемиологов.