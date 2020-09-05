Сб, 5.09.2020
«Где они?» - недоумевают туристы на всех языках, на которых общались персонажи «Довода», и еще на многих. «Снесены по настоянию ряда альтернативно одаренных политиков». Борис Тух
Борис Тух

Находящихся на карантине может проверить полиция

Kui isolatsioonis inimesed ei vasta terviseameti kõnedele, võib neid otsima tulla politsei.

ФОТО: Remo Tõnismäe

После окончания режима чрезвычайного положения полиция не проверяет выполнение требования изоляции каждый день. За последние несколько недель Департамент здоровья дважды обращался к полиции за помощью, чтобы та проверила, действительно ли люди, которые должны соблюдать требование об изоляции, это делают. В обоих случаях речь шла о взрослых людях, пишет Postimees.

По словам пыхьяского префекта Департамента полиции и погранохраны Кристиана Яани, Таллинн определенно является в Эстонии зоной повышенного риска распространения инфекционных заболеваний с точки зрения численности населения и плотности населения. 

«Разница между Харьюским уездом и остальной частью Эстонии состоит в том, что средний возраст инфицированных составляет 21-30 лет, что составляет треть инфицированных в Харьюском уезде, в остальной Эстонии - эта возрастная группа  составляет 18 процентов», - сказал Яани, добавив, что эта возрастная группа является самой большой целевой группой.

По словам Яани, при проверках развлекательных заведений и массовых мероприятий в Харьюмаа и Таллинне можно увидеть, что в большинстве из них предусмотрены меры, необходимые для предотвращения распространения вируса, такие как рассеивание посетителей. Также кое-где на стены наклеены информативные плакаты. 

«Сами люди, а также развлекательные заведения должны очень серьезно отнестись к предотвращению распространения вируса и осознавать свою ответственность, потому что от поведения всех нас зависит, потребуются ли дополнительные ограничения для предотвращения вируса или мы можем остановить распространение болезни заблаговременно», - сказал Яани.

С людьми, находящимися в изоляции, связываются инспекторы Департамента здоровья. По данным ведомства, довольно часто бывают случаи, когда с человеком, находящимся на карантине, не удается связаться с первого раза, но в итоге обычно это удается. Представитель департамента Мерилин Верник объяснила, что если человек, находящийся в изоляции, оказывается недоступен, это усложняет работу эпидемиологов.

«Если мы не доберемся до людей, и они продолжат свою обычную деятельность, будет невозможно ограничить распространение инфекционных заболеваний», - отметила Верник. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back