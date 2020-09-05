От платы за аренду этой странной квартиры буквально дух захватывает

Представьте, что вы живете в подземной пещере без естественного света да еще и платите за это 2 245 евро в месяц. Не представляете?

Однако эту немеблированную квартиру площадью 93 м2 в Лондоне предлагают снять именно за такие деньги. Обеспокоенные местные жители не понимают, почему так дорого, пишет thesun.co.uk.

Underground flat in London available for £2,000 per month but it has no windows https://t.co/9rI4CzXpTe — The Sun (@TheSun) September 3, 2020