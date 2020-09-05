От платы за аренду этой странной квартиры буквально дух захватывает

Желающие снять жилье в Лондоне не понимают, почему эта странная квартира в подвале стоит так дорого, передает Kodustiil.
Представьте, что вы живете в подземной пещере без естественного света да еще и платите за это 2 245 евро в месяц. Не представляете?
Однако эту немеблированную квартиру площадью 93 м2 в Лондоне предлагают снять именно за такие деньги. Обеспокоенные местные жители не понимают, почему так дорого, пишет thesun.co.uk.
Underground flat in London available for £2,000 per month but it has no windows https://t.co/9rI4CzXpTe— The Sun (@TheSun) September 3, 2020
В квартире с открытой планировкой две спальни, кухня, ванная и гостиная. Из вышеперечисленных комнат полностью оборудована только кухня, остальную мебель нужно привезти с собой.