Сб, 5.09.2020
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Алексей Бляхин
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От платы за аренду этой странной квартиры буквально дух захватывает

Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Желающие снять жилье в Лондоне не понимают, почему эта странная квартира в подвале стоит так дорого, передает Kodustiil. 

Представьте, что вы живете в подземной пещере без естественного света да еще и платите за это 2 245 евро в месяц. Не представляете?

Однако эту немеблированную квартиру площадью 93 м2 в Лондоне предлагают снять именно за такие деньги. Обеспокоенные местные жители не понимают, почему так дорого, пишет thesun.co.uk.

В квартире с открытой планировкой две спальни, кухня, ванная и гостиная. Из вышеперечисленных комнат полностью оборудована только кухня, остальную мебель нужно привезти с собой. 

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