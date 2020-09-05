Россия активизировалась в Балтийском регионе: Эстония купит радары, средства связи и мины

Эстония планирует закупить морские радары, средства связи и даже мины, ссылаясь на возросшую активность России в Балтийском регионе, и это - несмотря на заверения российского военного руководства, что в условиях пандемии военная деятельность будет снижена, пишет Rus.ERR.
Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что хотя российское военное руководство в марте заявило о намерении сократить количество учений, чтобы не провоцировать вспышку пандемии, это обещание не было выполнено.
Что касается активности российских войск в регионе, то это в первую очередь воздушные маневры. По словам министра, самолеты НАТО постоянно вылетают на перехват российских, потому что россияне летают без летного плана и включенного транспондера, хотя еще весной обещание придерживаться общепринятых правил поведения в воздухе было дано на самом высшем уровне.
Министр обороны заявил, что активизировались и российские морские учения в Балтийском море, и чтобы иметь представление, что происходит на морской территории округа, Эстония планирует закупить два морских радара, системы связи и даже морские мины.