Россия активизировалась в Балтийском регионе: Эстония купит радары, средства связи и мины

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что хотя российское военное руководство в марте заявило о намерении сократить количество учений, чтобы не провоцировать вспышку пандемии, это обещание не было выполнено.

Что касается активности российских войск в регионе, то это в первую очередь воздушные маневры. По словам министра, самолеты НАТО постоянно вылетают на перехват российских, потому что россияне летают без летного плана и включенного транспондера, хотя еще весной обещание придерживаться общепринятых правил поведения в воздухе было дано на самом высшем уровне.