Собственники гостевого дома установили дискриминационные требования к арендаторам

Некто Zsu & Marcus, сдающие дом на Airbnb, установили ограничение на вес клиентов, опасаясь повредить драгоценный дубовый пол: ни один человек весом более ста килограммов не должен даже переступать порог их дома!

В объявлении Zsu & Marcus, которые предлагают услуги краткосрочной аренды в графстве Кент на юго-востоке Англии, так и написано: не более100 килограммов.

Fat-phobic' Airbnb hosts slammed for BANNING guests over 16st from cottage https://t.co/uhH8zgwWrm — The Irish Sun (@IrishSunOnline) September 3, 2020

По словам представителя Airbnb, который вскоре отозвал объявление, дискриминационные требования недопустимы.