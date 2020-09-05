Сб, 5.09.2020
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Борис Тух
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Собственники гостевого дома установили дискриминационные требования к арендаторам

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ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Airbnb ridadesse lisandunud pakkumine diskrimineerib kogukaid inimesi. 

Некто Zsu & Marcus, сдающие дом на Airbnb, установили ограничение на вес клиентов, опасаясь повредить драгоценный дубовый пол: ни один человек весом более ста килограммов не должен даже переступать порог их дома!

В объявлении Zsu & Marcus, которые предлагают услуги краткосрочной аренды в графстве Кент на юго-востоке Англии, так и написано: не более100 килограммов. 

По словам представителя Airbnb, который вскоре отозвал объявление, дискриминационные требования недопустимы. 

Как пишет The Sun, предложение о сдаче в аренду дома с двумя спальнями было повторно размещено на Airbnb. На этот раз собственники жилья не установили ограничения по весу.

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