Автохлам занимает ценное городское пространство Таллинна

В этом году муниципальная полиция убрала с городского пейзажа Таллинна полтысячи единиц автохлама, включая транспортные средства, которые просто долгое время стоят без использования, пишет Postimees.
В городе, стремящемся стать зеленой столицей Европы, парковочные места становятся все более дорогими, и городские власти ведут все более ожесточенную борьбу с давно неиспользуемыми автомобилями в общественных местах. Однако, по словам официальных лиц, расчистка улиц от автохлама напоминает схватку сказочного героя с драконом: он отрубает одну голову, вместо нее сразу вырастает новая. Или, что еще хуже, даже две.
По словам главы МуПо Айвара Тоомпере, его беспокоит приближающаяся зима. «Эта зима может быть не такой малоснежной, как предыдущая. Автохлам и неработающие автомобили на улицах мешают работе дворников. А неочищенные улицы влияют на качество жизни и дорожного движения. Мы также ожидаем, что квартирные товарищества проявят больше инициативы в уборке мусора на своей территории. Жильцы домов более точно знают, кому принадлежит автомобиль, который давно припаркован, а правление товарищества может проинформировать владельца и оказать на него давление, чтобы он предоставил занятое автохламом парковочное место в активное использование. Каждое парковочное место, освобожденное после вывоза мусора, стоит золота, особенно в спальных районах », - сказал Тоомпере.
Чиновники называют машины, которые выглядят вполне прилично - с целыми окнами и неповрежденными шинами - но просто стоят на улице месяцами и даже годами.
Воры приходят на помощь
Когда несколько лет назад МуПо стала более серьезно относиться к неиспользуемым транспортным средствам, появились незваные «помощники», которые, просто украли немало автохлама.
Как только город начал кампанию по избавлениюот автохлама, под дворниками многих стоящих без использования машин появились записки на русском языке: покупаю вашу машину, звоните по этому номеру. «Если никто не звонил по этому номеру в течение недели и было видно, что машина не двигалась и письмо все еще лежит под дворниками, машина просто исчезала. Видимо где-то в гараже разобрали на куски, часть ушла в металлолом, часть на запчасти. Так делалось в основном в Ласнамяэ, но также и в Хааберсти », - сказала Меэли Хант, главный специалист МуПо по связям с общественностью.
Этот трюк преступники в основном использовали в 2018 году, чуть меньше - в прошлом году. Однако в настоящее время цена на металлолом настолько низка, что злоумышленники даже не пытаются его украсть.
Хотя для избавления от автохлама у МуПо есть правовая основа, самые большие проблемы связаны с бездействующими автомобилями, которые на первый взгляд кажутся совершенно нормальными, но при более внимательном рассмотрении можно обнаружить слой мха на кузове и другие признаки того, что автомобиль не использовался в течение длительного времени.
"Спящие" машины стоят на улицах по самым разным причинам: владелец может находиться в больнице, тюрьме или за границей. Или у него просто нет денег на ремонт машины. "Некоторые думают, мол однажды я починю машину и поеду на ней. У нас даже были случаи с пожилыми людьми, которые оставляют свои так называемые раритетные машины на память. Они говорят, что мне нравится, когда я вижу свою машину из окна", - сказала начальник отдела процедур МуПо Трийн Уудевяли.
Грубые методы
Самый курьезный случай произошел с жителем Ласнамяэ, который начал скупать бездействующие машины. "У него был бизнес-план. Он купил почти 30 машин, но ни одну из них не увез. Все стояли там, где он их купил. В конце концов его здоровье так расстроилось, что он больше не мог с этим заниматься, и все эти машины остались стоять по Ласнамяэ», - вспоминает Уудевяли.
Совсем недавно в Нымме один домовладелец на улице Олеви пожаловался, что перед его домом уже полгода стоит автобус с признаками автохлама и литовскими номерными знаками. Им пользовались когда-то русскоязычные рабочие, но теперь они все ушли, а автобус забит строительным мусором и прочим хламом из дома.
Мупо также связывается с владельцами "спящих" автомобилей, хотя они еще не считаются хламом. «У нас есть случаи, когда кто-то поджигает такую машину, а затем страдают и соседние машины. В Ласнамяэ было несколько случаев, когда стоящую без использования машину пожожгли, а находившиеся рядом с ней машины также пострадали. В обоих случаях мы уже получали информацию о том, что машина припаркована и занимает ценное парковочное место. Через некоторое время они загорелись», - сказала Уудевяли.
Люди хотят любой ценой избавиться от занимающие парковочные места возле их домов автомобилей. "Прежде всего, нам говорят, что перед домом мусор. Приезжает инспектор, осматривает машину и объясняет заявителю, что это не мусор: под машиной есть колеса, окна целы, других следов мусора нет. Через несколько дней тот же человек заявляет: уберите отсюда этот мусор - окна разбиты, а шины спущены".
Словом, чья-то злая рука подарила машине, долгое время стоявшей на улице, признаки утильсырья, чтобы ее могли забрать.