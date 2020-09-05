Автохлам занимает ценное городское пространство Таллинна

В городе, стремящемся стать зеленой столицей Европы, парковочные места становятся все более дорогими, и городские власти ведут все более ожесточенную борьбу с давно неиспользуемыми автомобилями в общественных местах. Однако, по словам официальных лиц, расчистка улиц от автохлама напоминает схватку сказочного героя с драконом: он отрубает одну голову, вместо нее сразу вырастает новая. Или, что еще хуже, даже две.

По словам главы МуПо Айвара Тоомпере, его беспокоит приближающаяся зима. «Эта зима может быть не такой малоснежной, как предыдущая. Автохлам и неработающие автомобили на улицах мешают работе дворников. А неочищенные улицы влияют на качество жизни и дорожного движения. Мы также ожидаем, что квартирные товарищества проявят больше инициативы в уборке мусора на своей территории. Жильцы домов более точно знают, кому принадлежит автомобиль, который давно припаркован, а правление товарищества может проинформировать владельца и оказать на него давление, чтобы он предоставил занятое автохламом парковочное место в активное использование. Каждое парковочное место, освобожденное после вывоза мусора, стоит золота, особенно в спальных районах », - сказал Тоомпере.

Чиновники называют машины, которые выглядят вполне прилично - с целыми окнами и неповрежденными шинами - но просто стоят на улице месяцами и даже годами.

Воры приходят на помощь

Когда несколько лет назад МуПо стала более серьезно относиться к неиспользуемым транспортным средствам, появились незваные «помощники», которые, просто украли немало автохлама.

Как только город начал кампанию по избавлениюот автохлама, под дворниками многих стоящих без использования машин появились записки на русском языке: покупаю вашу машину, звоните по этому номеру. «Если никто не звонил по этому номеру в течение недели и было видно, что машина не двигалась и письмо все еще лежит под дворниками, машина просто исчезала. Видимо где-то в гараже разобрали на куски, часть ушла в металлолом, часть на запчасти. Так делалось в основном в Ласнамяэ, но также и в Хааберсти », - сказала Меэли Хант, главный специалист МуПо по связям с общественностью.

Этот трюк преступники в основном использовали в 2018 году, чуть меньше - в прошлом году. Однако в настоящее время цена на металлолом настолько низка, что злоумышленники даже не пытаются его украсть.

Хотя для избавления от автохлама у МуПо есть правовая основа, самые большие проблемы связаны с бездействующими автомобилями, которые на первый взгляд кажутся совершенно нормальными, но при более внимательном рассмотрении можно обнаружить слой мха на кузове и другие признаки того, что автомобиль не использовался в течение длительного времени.