Полиция обнаружила на территории Rally Estonia автобус с тремя пьяными туристами

Вчера Лыунаская префектура сообщила на своей странице в Facebook, что по сигналу бдительного местного жителя полицейские обнаружили на лесной дороге туристический автобус с тремя туристами, у которых не было пропуска на ралли и разрешения на пребывание в этом районе, пишет Postimees.