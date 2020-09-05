Полиция обнаружила на территории Rally Estonia автобус с тремя пьяными туристами

Вчера Лыунаская префектура сообщила на своей странице в Facebook, что по сигналу бдительного местного жителя полицейские обнаружили на лесной дороге туристический автобус с тремя туристами, у которых не было пропуска на ралли и разрешения на пребывание в этом районе, пишет Postimees.
Поскольку у мужчин не было пропусков и, следовательно, права оставаться в этом районе, полиция попросила их покинуть периметр.
Однако при более тщательном осмотре выяснилось, что все в туристическом автобусе употребляли алкоголь и не могли покинуть запретную зону на собственном автомобиле.
Охранная команда ралли пришла на помощь и вывезла мужчин из запретной зоны вместе с туристическим автобусом, оставив в зоне общественного отдыха. Полиция продолжает патрулирование во всех закрытых зонах, чтобы обеспечить безопасность посетителей ралли, а также организаторов, местных жителей и участников гонок.