Сб, 5.09.2020
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Андрей Канте
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  • Полиция обнаружила на территории Rally Estonia автобус с тремя пьяными туристами

Полиция обнаружила на территории Rally Estonia автобус с тремя пьяными туристами

Politseinikud avastasid eile Elvast metsateelt kohaliku elaniku vihje peale matkabussi, kus viibis sees kolm salajast rallituristi.

ФОТО: Lõuna prefektuur

Вчера Лыунаская префектура сообщила на своей странице в Facebook, что по сигналу бдительного местного жителя полицейские обнаружили  на лесной дороге туристический автобус с тремя туристами, у которых не было пропуска на ралли и разрешения на пребывание в этом районе, пишет Postimees.

Поскольку у мужчин не было пропусков и, следовательно, права оставаться в этом районе, полиция попросила их покинуть периметр. 

Однако при более тщательном осмотре выяснилось, что все в туристическом автобусе употребляли алкоголь и не могли покинуть запретную зону на собственном автомобиле.

Охранная команда ралли пришла на помощь и вывезла мужчин из запретной зоны вместе с туристическим автобусом, оставив в зоне общественного отдыха. Полиция продолжает патрулирование во всех закрытых зонах, чтобы обеспечить безопасность посетителей ралли, а также организаторов, местных жителей и участников гонок.

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