Таллиннское морское такси закрывает сезон регулярных рейсов

Морское такси Gundel совершило 104 поездки по маршруту Летная гавань - Пирита, перевезя 811 пассажиров. Шкипер морского такси Марко Амбоя сказал, что хотя маршрутные рейсы в этом сезоне закончились, судно продолжит совершать чартерные рейсы.

«Работа продолжается, есть как рабочие поездки так и транспортировка туристов. Я только что возил на остров рабочих и технику, но путешественников-любителей не меньше. На Аэгна также очень красиво осенью», - сказал Амбоя, добавив, что закрытая отапливаемая кабина морского такси, построенная с учетом скандинавских условий, позволяет безопасно путешествовать даже в холодную погоду.

«Уже второй сезон морское такси является частью летнего сезона в Пирита. Я рад, что довольно много людей нашли возможность поехать из Пирита в центр города или обратно морем в субботу и воскресенье. Также морское такси совершало поездки по заливу, позволяющие посмотреть на столицу с моря», - похвалил проект морского такси Тынис Лийна, старейшина района Пирита. Всего морское такси совершило 104 регулярных рейса и 26 морских рейсов.

По словам Амбоя, в этом году было больше заинтересованных людей, чем в прошлом году. «Местный житель очень любит морское такси. Заполняемость поездок на выходных составила около 65%, что является большим шагом вперед по сравнению с прошлым годом. И это при том, что иностранных гостей в этом году почти не было - всего трое латышей и один финн», - сказал Амбоя.