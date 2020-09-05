Таллиннское морское такси закрывает сезон регулярных рейсов

Морское такси Gundel, которое этим летом регулярно курсировало по Таллиннскому заливу, завершило сезон регулярных рейсов, но пока лодка остается на воде и будет совершать чартерные рейсы, сколько позволит погода, пишет Postimees.
Морское такси Gundel совершило 104 поездки по маршруту Летная гавань - Пирита, перевезя 811 пассажиров. Шкипер морского такси Марко Амбоя сказал, что хотя маршрутные рейсы в этом сезоне закончились, судно продолжит совершать чартерные рейсы.
«Работа продолжается, есть как рабочие поездки так и транспортировка туристов. Я только что возил на остров рабочих и технику, но путешественников-любителей не меньше. На Аэгна также очень красиво осенью», - сказал Амбоя, добавив, что закрытая отапливаемая кабина морского такси, построенная с учетом скандинавских условий, позволяет безопасно путешествовать даже в холодную погоду.
«Уже второй сезон морское такси является частью летнего сезона в Пирита. Я рад, что довольно много людей нашли возможность поехать из Пирита в центр города или обратно морем в субботу и воскресенье. Также морское такси совершало поездки по заливу, позволяющие посмотреть на столицу с моря», - похвалил проект морского такси Тынис Лийна, старейшина района Пирита. Всего морское такси совершило 104 регулярных рейса и 26 морских рейсов.
По словам Амбоя, в этом году было больше заинтересованных людей, чем в прошлом году. «Местный житель очень любит морское такси. Заполняемость поездок на выходных составила около 65%, что является большим шагом вперед по сравнению с прошлым годом. И это при том, что иностранных гостей в этом году почти не было - всего трое латышей и один финн», - сказал Амбоя.
Он добавил, что первая половина лета была вялой, но во второй половине лета все больше людей интересовались поездками по морю. «На начало лета повлиял весенний коронакризис, люди были осторожны. Но на интерес к судоходству в основном влияет погода », - пояснил шкипер. Он отметил, что дети и семьи с детьми проявляли очень большой интерес к морскому такси.