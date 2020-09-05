Вирусолог об учебном годе: надо быть готовым ко всему

"Надо быть готовым к тому, что ситуация будет меняться быстро и непредсказуемо", - сказал в передаче "Подробности" на Радио 4 вирусолог Андрес Меритс.

Ясно, что с какого-то времени будет невозможно отследить все контакты и изолировать всех. Вирус найдет себе дорогу в уязвимую часть популяции, будет расти число госпитализированных и смертельных исходов, отметил он.