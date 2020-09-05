Сб, 5.09.2020
Ситуация, когда мы работали дистанционно, сделала из совершенно обычных детей детей с особыми образовательными потребностями. Андрей Канте
Андрей Канте

Вирусолог об учебном годе: надо быть готовым ко всему

Школьный класс.

ФОТО: Margus Ansu

Родителям школьников надо быть готовыми к тому, что если в классе будет заболевший Covid-19, то одноклассники перейдут на дистанционное обучение на две недели, пишет rus.err.ee.

"Надо быть готовым к тому, что ситуация будет меняться быстро и непредсказуемо", - сказал в передаче "Подробности" на Радио 4 вирусолог Андрес Меритс.

Ясно, что с какого-то времени будет невозможно отследить все контакты и изолировать всех. Вирус найдет себе дорогу в уязвимую часть популяции, будет расти число госпитализированных и смертельных исходов, отметил он.

Говоря о вакцине, вирусолог отметил, что она будет эффективной, потому что вирус простой. 

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