Живописно ⟩ Летний дом в Вырумаа с собственным береговым участком ждет покупателя

Рубленный из круглых бревен дом площадью 73,8 квадратных метров находится на участке площадью 3,55 гектара и продается за 59 000 евро.

Дом на берегу озера Мустъярв. ФОТО: City24

На первом этаже этого весьма живописного дома вы найдете прихожую, террасу, кухню, гостиную, сауну и душевую. На втором этаже есть открытое пространство, где вы можете разместить по своему желанию и потребностям кровати или другую мебель. С балкона на втором этаже открывается прекрасный вид на озеро Мустъярв.

Дом на берегу озера Мустъярв. ФОТО: City24

Длина береговой линии, окружающей участок, 40 метров, сам дом находится в 30 метрах от берега озера. От соседних владений дом отделяют растущие на участке высокие деревья. Доступ к недвижимости осуществляется по грунтовой дороге на сельскохозяйственных угодьях - серветут на пользование оформлен. В районе активно действует соседский дозор.

Дом на берегу озера Мустъярв. ФОТО: City24