Видео ⟩ Профсоюз моряков: нельзя уволить тысячу работников без нового соглашения

На сегодняшний день Tallink уведомил кассу по безработице о потере 1500 рабочих мест: 225 сотрудников будут уволены в TLG Hotel, 100 - в Tallink Group, 75 - в Tallink Duty Frees, 150 - в HT Laevateenindus и 1000 - в Hansalin.

4 августа профсоюз подписал соглашение, в соответствии с которым сотрудники Hansaliin OÜ, входящей в группу компаний Tallink, могут быть переведены с подневной на почасовую оплату труда, а работодатель обязуется не увольнять сотрудников до конца мая следующего года, если только ситуация на судоходных маршрутах в Балтийском море резко не изменится, отметил в видеообращении к членам профсоюза глава Независимого профсоюза моряков Эстонии Юри Лембер.

«Сегодня мы находимся в ситуации, когда фактически показатели заболеваемости во многих странах подскочили, и в результате произошли дополнительные перебои в обслуживании пассажиров. Многие пассажиры отменили свои бронирования, и можно считать, что ситуация изменилась довольно существенно - но настолько ли радикально, чтобы мы должны были отказаться от соглашения с сотрудниками Hansaliin, должно выясниться в ходе следующих переговоров с руководством компании», - сказал Лембер.

«Я хотел бы заверить вас, что тысяча рабочих мест определенно слишком большое число для Hansaliin, учитывая текущую ситуацию, и переговоры в ближайшие дни должны сначала дать ответ о том, оправданы ли увольнения вообще или в какой степени», - добавил он.

До тех пор, пока у профсоюза нет четких ответов на ряд вопросов, отказываться от соглашения в отношении сотрудников Hansaliin не планируется. «Если работодатель не хочет инициировать трудовой спор, он не может увольнять людей без дополнительного соглашения», - отметил председатель профсоюза.