Видео ⟩ Профсоюз моряков: нельзя уволить тысячу работников без нового соглашения

Независимый профсоюз моряков Эстонии (EMSA) не намерен мириться с сокращением тысячи рабочих мест в Tallink, поскольку соглашение, заключенное с сотрудниками Hansaliin OÜ, обязывало судоходную компанию воздерживаться от дополнительных увольнений до мая следующего года, пишет Postimees.
На сегодняшний день Tallink уведомил кассу по безработице о потере 1500 рабочих мест: 225 сотрудников будут уволены в TLG Hotel, 100 - в Tallink Group, 75 - в Tallink Duty Frees, 150 - в HT Laevateenindus и 1000 - в Hansalin.
4 августа профсоюз подписал соглашение, в соответствии с которым сотрудники Hansaliin OÜ, входящей в группу компаний Tallink, могут быть переведены с подневной на почасовую оплату труда, а работодатель обязуется не увольнять сотрудников до конца мая следующего года, если только ситуация на судоходных маршрутах в Балтийском море резко не изменится, отметил в видеообращении к членам профсоюза глава Независимого профсоюза моряков Эстонии Юри Лембер.
«Сегодня мы находимся в ситуации, когда фактически показатели заболеваемости во многих странах подскочили, и в результате произошли дополнительные перебои в обслуживании пассажиров. Многие пассажиры отменили свои бронирования, и можно считать, что ситуация изменилась довольно существенно - но настолько ли радикально, чтобы мы должны были отказаться от соглашения с сотрудниками Hansaliin, должно выясниться в ходе следующих переговоров с руководством компании», - сказал Лембер.
«Я хотел бы заверить вас, что тысяча рабочих мест определенно слишком большое число для Hansaliin, учитывая текущую ситуацию, и переговоры в ближайшие дни должны сначала дать ответ о том, оправданы ли увольнения вообще или в какой степени», - добавил он.
До тех пор, пока у профсоюза нет четких ответов на ряд вопросов, отказываться от соглашения в отношении сотрудников Hansaliin не планируется. «Если работодатель не хочет инициировать трудовой спор, он не может увольнять людей без дополнительного соглашения», - отметил председатель профсоюза.
Если стороны не смогут прийти к соглашению, они могут передать дело государственному примирителю.