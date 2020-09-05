На Украине снова антирекорд: за сутки COVID-19 заболели 2 836 человек, 50 умерли

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро субботы 133 787 человек, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 811 человек, выздоровели - 61 649 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 69 327 человек, что на 1 750 больше, чем днем ранее.