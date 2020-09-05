Рейнсалу - о критике Латвии: Эстония не нарушала правила "балтийского пузыря"

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в прямом эфире Postimees отверг обвинение Латвии в том, что Эстония в одностороннем порядке вышла из условий так называемого "балтийского пузыря". Интервью с министром иностранных дел состоялось незадолго до решения правительства Латвии не вводить карантин для Эстонии.
В чем суть договоренности?
Эстония, Латвия и Литва будут информировать друг друга о соглашениях, заключенных с другими странами и изменяющих текущие условия въезда. При необходимости в договор будут внесены соответствующие изменения.
Страны информируют друг друга о шагах, предпринятых для открытия воздушного движения, и при необходимости консультируются друг с другом, например, в какие страны и когда планируется возобновить полеты из Таллинна, Риги и Вильнюса.
Государства информируют друг друга о прибывающих из других зарубежных стран через аэропорт или порт резидентах, которые должны оставаться в карантине в соответствии с правилами своей страны. В случае прибытия из-за рубежа страна прибытия несет ответственность за недопущение въезда людей из стран с ограниченным доступом и, при необходимости, помещает их на карантин.
Граждане трех стран должны соблюдать местные распоряжения, связанные с распространением вируса, которые различаются от страны к стране.
Источник: Госканцелярия
- Латвия утверждает, что Литва и Эстония в одностороннем порядке вышли из условий так называемого балтийского пузыря. От каких условий отказалась Эстония?
- Балтийский пузырь фактически был создан по инициативе Эстонии. Вообще говоря, существовало два основных правила: согласованная общая метрика самоизоляции и ограничение пассажирских рейсов. Эстония соблюдает эти правила, и я отвергаю это утверждение.
Конечно, страны внедрили свои собственные внутренние правила. Но насчет решения правительства о полетах мы проинформировали наших латвийских коллег. Мы приняли решение разрешить полеты из определенных критических точек, и это подверглось критике. В то же время прошло несколько дней, и, по сути, Латвия также решила сделать разрешение на авиаперелеты более либеральным.
На мой взгляд, балтийский пузырь работал хорошо. Мое предложение заключалось в сохранении эмбарго на карантин в странах Балтии, и мы бы попытались найти правила, как его реформировать. Правительство Латвии отклонило это предложение. Но все три страны готовы обсуждать новую модель балтийского пузыря, и дискуссии продолжаются.
Самый интересный аспект заключается в том, что, по официальной оценке Департамента здоровья, заболеваемость на 100 000 жителей в Эстонии составляет 15,98. Исходя из этой логики, показатель ниже 16, и у Латвии не должно быть оснований для применения карантина в Эстонии с субботы. Логика округления - это, конечно, собственное решение Латвии.
- Начнет ли в какой-то момент действовать латвийское требование самоизоляции для прибывающих из Эстонии?
- Латвия применит это требование, если заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней превысит 16. Пока мы не согласовали другую систему между странами Балтии, требование самоизоляции действительно будет применяться. Я надеюсь, что мы сможем договориться, прежде всего, о людях, которые работают или проезжают через страну. Если это требование будет введено и человек захочет поехать в Латвию за прохладительными напитками или чем-то еще, то теоретически его поездка продлится 14 дней.
- Какой могла бы быть новая модель так называемого балтийского пузыря?
- Новая модель должна гармонизировать политику в отношении прямых рейсов и сделать анализы альтернативой карантину. Эстония начала это делать во вторник. Мы также ознакомили с этим своих балтийских коллег. Я думаю, что в Европе действительно нет альтернативы, если нам придется жить рядом с этим вирусом.
Мы также должны пересмотреть это общее число - 16, которое в настоящее время введено механически. Было бы разумно найти более равномерное число или как-то сделать его «плавающим».
Ясно то, что может возникнуть парадоксальная ситуация, когда, например, в странах Балтии эти цифры растут, и мы заставляем людей оставаться на карантине, если они прибывают из страны, в которой на самом деле уровень вирусной инфекции ниже, чем у нас. Это создало бы сюрреалистическую ситуацию.
Теперь специалистам в области здравоохранения в трех странах необходимо создать здравую модель, потому что коронавирус остается с нами надолго. Прежде всего, в странах Балтии нам нужны возможности для передвижения людей. Это имеет психологическое значение, но, несомненно, имеет и практический экономический интерес.
- В среднем по Европе уровень инфицирования составляет около 40 ...
- Да, несколько недель назад средний показатель по Европе был 16, но за несколько недель он вырос до 46. За редким исключением вирус быстро распространился во всех странах. Думаю, причина, конечно, в августе - люди были в отпуске и сейчас возвращаются домой. Это также причина, по которой МИД исправил предупреждение о выезде. Наш призыв - избегать любого передвижения через границу без крайней необходимости.
- Если средний показатель по Европе превышает 40, согласно новой модели балтийского пузыря, может ли показатель самоизоляции быть выше, например 20?
- Я думаю, что это - тема для обсуждения среди экспертов в области здравоохранения. Однако число 16, которое было основано на рекомендации Европейского Союза летом, является условным. В Германии, например, предел составляет 50 случаев заражения, что считается «зоной риска». В Прибалтике мы могли бы занять общую позицию, учитывающую реальную ситуацию.
Во-вторых, Эстония заинтересована в аналогичной логике поведения по всей Европе, чтобы избежать полного закрытия границ.
- Можно ли согласовать антивирусные меры в странах Балтии и как?
- Здесь есть два аспекта. Логика балтийского пузыря заключалась в том, что мы не регулировали внутригосударственнве процедуры. Идея заключалась в том, чтобы установить правила для прибывающих из третьих стран. В зависимости от распространения вируса, технические правила были одинаковыми как в странах Балтии, так и в Европе. Тем не менее, я думаю, что основная дискуссия идет о том, как относиться к прибывающим из-за пределов стран Балтии, и какими могут быть новые правила.
- Каким образом лопнувший балтийский пузырь повлияет на экономику Эстонии?
- Во втором квартале на экономику Эстонии сильно повлиял спад числа иностранных туристов. Только во втором квартале Эстония потеряла 400 миллионов евро. Конечно, это замедлит туризм из Латвии и скажется отрицательно.