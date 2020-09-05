Рейнсалу - о критике Латвии: Эстония не нарушала правила "балтийского пузыря"

В чем суть договоренности? Эстония, Латвия и Литва будут информировать друг друга о соглашениях, заключенных с другими странами и изменяющих текущие условия въезда. При необходимости в договор будут внесены соответствующие изменения. Страны информируют друг друга о шагах, предпринятых для открытия воздушного движения, и при необходимости консультируются друг с другом, например, в какие страны и когда планируется возобновить полеты из Таллинна, Риги и Вильнюса. Государства информируют друг друга о прибывающих из других зарубежных стран через аэропорт или порт резидентах, которые должны оставаться в карантине в соответствии с правилами своей страны. В случае прибытия из-за рубежа страна прибытия несет ответственность за недопущение въезда людей из стран с ограниченным доступом и, при необходимости, помещает их на карантин. Граждане трех стран должны соблюдать местные распоряжения, связанные с распространением вируса, которые различаются от страны к стране. Источник: Госканцелярия

- Латвия утверждает, что Литва и Эстония в одностороннем порядке вышли из условий так называемого балтийского пузыря. От каких условий отказалась Эстония?

- Балтийский пузырь фактически был создан по инициативе Эстонии. Вообще говоря, существовало два основных правила: согласованная общая метрика самоизоляции и ограничение пассажирских рейсов. Эстония соблюдает эти правила, и я отвергаю это утверждение.

Конечно, страны внедрили свои собственные внутренние правила. Но насчет решения правительства о полетах мы проинформировали наших латвийских коллег. Мы приняли решение разрешить полеты из определенных критических точек, и это подверглось критике. В то же время прошло несколько дней, и, по сути, Латвия также решила сделать разрешение на авиаперелеты более либеральным.

На мой взгляд, балтийский пузырь работал хорошо. Мое предложение заключалось в сохранении эмбарго на карантин в странах Балтии, и мы бы попытались найти правила, как его реформировать. Правительство Латвии отклонило это предложение. Но все три страны готовы обсуждать новую модель балтийского пузыря, и дискуссии продолжаются.

Самый интересный аспект заключается в том, что, по официальной оценке Департамента здоровья, заболеваемость на 100 000 жителей в Эстонии составляет 15,98. Исходя из этой логики, показатель ниже 16, и у Латвии не должно быть оснований для применения карантина в Эстонии с субботы. Логика округления - это, конечно, собственное решение Латвии.

- Начнет ли в какой-то момент действовать латвийское требование самоизоляции для прибывающих из Эстонии?