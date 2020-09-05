Собираясь на аукцион по недвижимости, пейте кофе быстрее

Когда австралиец Бен Бальдерстоун заказывал в баре первую чашку утреннего кофе, вдруг зазвонил его телефон. В четырех километрах от того места, где находился Бен, начался аукцион по продаже дома, на который он давно имел виды.
«Ты где?» - раздался в трубке тревожный голос. Оказалось, что спросонья Бен перепутал время начала аукциона. «Я думал, что торги начинаются в десять», - ответил Бен и поспешил на аукцион.
Из прибывших на аукцион сорока человек в торгах пока участвовала только одна семья, чья ставка была тотчас побита Беном. Так Бен остался без кофе, зато благодаря милости фортуны приобрел дом своей мечты. Этому случаю посвящена статья на австралийском портале по недвижимости.