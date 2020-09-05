Собираясь на аукцион по недвижимости, пейте кофе быстрее

Когда австралиец Бен Бальдерстоун заказывал в баре первую чашку утреннего кофе, вдруг зазвонил его телефон. В четырех километрах от того места, где находился Бен, начался аукцион по продаже дома, на который он давно имел виды.

«Ты где?» - раздался в трубке тревожный голос. Оказалось, что спросонья Бен перепутал время начала аукциона. «Я думал, что торги начинаются в десять», - ответил Бен и поспешил на аукцион.

Справа опоздавший на 13 минут, но победивший на торгах Бен. ФОТО: realestate.com.au