В футбольном клубе "Нымме Калью" выявили еще шесть больных коронавирусом

"Каждые два дня тестируем тех людей, которые были с командой «Калью». Продолжим тестирование и в ближайшие дни. Клуб «Калью» заверил нас, что все контактировавшие с заболевшими изолированы", - сказал член кризисной комиссии Футбольного союза Михкель Уйболехт.