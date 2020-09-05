В футбольном клубе "Нымме Калью" выявили еще шесть больных коронавирусом

Шесть новых случаев связаны с футбольным клубом «Нымме Калью», заражения были установлены в ходе организованного Эстонским футбольным союзом повторного тестирования, пишет Postimees.
"Каждые два дня тестируем тех людей, которые были с командой «Калью». Продолжим тестирование и в ближайшие дни. Клуб «Калью» заверил нас, что все контактировавшие с заболевшими изолированы", - сказал член кризисной комиссии Футбольного союза Михкель Уйболехт.
В результате распространения коронавируса из очага в клубе "Нымме Калью" заразились уже 14 человек, первые восемь из которых были игроками.
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