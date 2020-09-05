В Испании крупнейшая за четыре месяца вспышка COVID-19

В течение последних 24 часов в стране зарегистрировано 4503 новых случая коронавируса против 3607 выявленных в четверг, пишет Korrespondent.

Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с 23 апреля, когда было подтверждено 4635 случаев.

Отмечается, что в Испании зафиксировано больше случаев COVID-19 на душу населения, чем в любой другой европейской стране. Заболеваемость здесь растет с середины июля, когда был ослаблен карантин.