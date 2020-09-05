Сб, 5.09.2020
Ситуация, когда мы работали дистанционно, сделала из совершенно обычных детей детей с особыми образовательными потребностями. Андрей Канте
Андрей Канте

В Испании крупнейшая за четыре месяца вспышка COVID-19

Люди в Мадриде.

ФОТО: JAVIER BARBANCHO/REUTERS

В Испании суточное количество случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 выросло до максимального показателя за последние четыре месяца, сообщает Bloomberg со ссылкой на Минздрав Испании.

В течение последних 24 часов в стране зарегистрировано 4503 новых случая коронавируса против 3607 выявленных в четверг, пишет Korrespondent.

Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с 23 апреля, когда было подтверждено 4635 случаев.

Отмечается, что в Испании зафиксировано больше случаев COVID-19 на душу населения, чем в любой другой европейской стране. Заболеваемость здесь растет с середины июля, когда был ослаблен карантин.

Ранее сообщалось, что туристический сектор Испании переживает самый сложный год в своей истории – в июле было зафиксировано на 75% меньше туристов, чем год назад.

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