В Испании крупнейшая за четыре месяца вспышка COVID-19: в Мадриде усиливают ограничения на массовые мероприятия

В течение последних 24 часов в стране зарегистрировано 4503 новых случая коронавируса против 3607 выявленных в четверг, пишет Korrespondent.

Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с 23 апреля, когда было подтверждено 4635 случаев.

Отмечается, что в Испании зафиксировано больше случаев COVID-19 на душу населения, чем в любой другой европейской стране. Заболеваемость здесь растет с середины июля, когда был ослаблен карантин.

Ранее сообщалось, что туристический сектор Испании переживает самый сложный год в своей истории – в июле было зафиксировано на 75% меньше туристов, чем год назад.

С понедельника, 7 сентября, в Мадриде усиливают ограничения на массовые мероприятия. Такое решение властей было принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с COVID-19. Об этом сообщает El Pais.

Ограничения будут касаться встреч как в публичном, так и частном пространстве.

Кроме того, возвращают ограничения на количество участников таких мероприятий как мессы, свадьбы, крестины, похороны. В залах крематориев теперь разрешено собирать не более 25 человек, а во время церемоний на улице - не более 50 человек.

На свадьбах и других праздничных мероприятиях количество участников должно быть не более 60% вместительности зала. При этом запрещены коктейли, собрание возле бара и танцы - потреблять пищу и напитки можно только сидя.