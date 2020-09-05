Сб, 5.09.2020
«Где они?» - недоумевают туристы на всех языках, на которых общались персонажи «Довода», и еще на многих. «Снесены по настоянию ряда альтернативно одаренных политиков». Борис Тух
Борис Тух
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Прекрасный способ полива комнатных растений без риска залить их до смерти

Попробуйте сами ⟩ Прекрасный способ полива комнатных растений без риска залить их до смерти

Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Чрезмерный полив - наиболее частая причина гибели комнатных растений: многие из них не хотят столько воды, сколько мы им по незнанию предлагаем, пишет Kodustiil.

Осенью и зимой регулярность полива растений становится особенно актуальной - люди не могут оценить потребности комнатных растений в воде в зависимости от высокой температуры в помещении, поэтому они, как правило, переувлажняют почву, а не наоборот.

Чтобы избежать этого, следует обратиться за помощью к кубикам льда. А именно, чтобы поливать многие растения, достаточно раз в неделю класть на поверхность  почвы в цветочном горшке пригоршню крупных кубиков льда, советует metro.co.uk.

Кубики, которые медленно тают на поверхности почвы, дают корням растений возможность впитывать влагу постепенно. Этот метод особенно эффективен для ампельных растений и орхидей.

Попробуйте!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back