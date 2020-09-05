Попробуйте сами ⟩ Прекрасный способ полива комнатных растений без риска залить их до смерти

Осенью и зимой регулярность полива растений становится особенно актуальной - люди не могут оценить потребности комнатных растений в воде в зависимости от высокой температуры в помещении, поэтому они, как правило, переувлажняют почву, а не наоборот.

Чтобы избежать этого, следует обратиться за помощью к кубикам льда. А именно, чтобы поливать многие растения, достаточно раз в неделю класть на поверхность почвы в цветочном горшке пригоршню крупных кубиков льда, советует metro.co.uk.

Кубики, которые медленно тают на поверхности почвы, дают корням растений возможность впитывать влагу постепенно. Этот метод особенно эффективен для ампельных растений и орхидей.