Сб, 5.09.2020
Неэстонцы – не слизни. Мы такие же люди, такие же местные жители, такие же налогоплательщики, как те, кто родился «с хорошим стартовым пакетом». Яна Тоом
Яна Тоом
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Профсоюзы требуют законодательно утвердить в Евросоюза справедливые зарплаты

Ehkki öeldakse, et kuidas töö, nõnda palk, ei pea see tegelikus elus alati paika.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Большинство представляющих 45 млн работников европейских профсоюзов проголосовало за новый закон ЕС, поддерживающий справедливую минимальную зарплату и коллективные переговоры, сообщил в субботу в своем пресс-релизе Центральный союз профсоюзов Эстонии.

После основательного обсуждения члены Европейской конфедерации профсоюзов (ETUC) 85 процентами голосов одобрили призвание создать новую европейскую директиву. В голосовании участвовали 87 государственных профсоюзов со всей Европы и 10 секторных профсоюзов Европы, сообщает BNS

Теперь профсоюзы стараются повлиять на президента еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая пообещала в течение 100 дней представить предложение, «гарантируюзее каждому работнику в ЕС справедливую зарплату».

ETUC призвала еврокомиссию представить директиву, обязывающую утвердить достойную минимальную зарплату (желательно 60 процентов медианной зарплаты и 50 процентов средней) и обеспечить эффективную практику коллективных переговоров в странах ЕС.

По словам вице-председателя  ETUC Эстер Линч, сейчас минимальная зарплата в целых 17 странах блока подвергает работников риску бедности, что напрямую противоречит принципу минимальной зарплаты.

В свете вызванных коронавирусным кризисом экономического спада и нестабильности социальные партнеры в Эстонии решили заморозить минимальную зарплату на следующий год на текущем уровне.

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