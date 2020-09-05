Профсоюзы требуют законодательно утвердить в Евросоюза справедливые зарплаты

После основательного обсуждения члены Европейской конфедерации профсоюзов (ETUC) 85 процентами голосов одобрили призвание создать новую европейскую директиву. В голосовании участвовали 87 государственных профсоюзов со всей Европы и 10 секторных профсоюзов Европы, сообщает BNS

Теперь профсоюзы стараются повлиять на президента еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая пообещала в течение 100 дней представить предложение, «гарантируюзее каждому работнику в ЕС справедливую зарплату».

ETUC призвала еврокомиссию представить директиву, обязывающую утвердить достойную минимальную зарплату (желательно 60 процентов медианной зарплаты и 50 процентов средней) и обеспечить эффективную практику коллективных переговоров в странах ЕС.

По словам вице-председателя ETUC Эстер Линч, сейчас минимальная зарплата в целых 17 странах блока подвергает работников риску бедности, что напрямую противоречит принципу минимальной зарплаты.