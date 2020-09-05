Фото ⟩ На Rally Estonia Гроссь попал в серьезную аварию: машина превратилась в груду металла

Штурман Мыльдер сообщил, что на одном бугорке машина подлетела в воздух, а приземлилась уже в кювете.

По данным Rally Estonia, ДТП произошло в километре от старта, экипаж не пострадал.

«Нас сильно тряхануло, но мы оба здоровы», - подтвердил Гроссь.

Хотя, по первоначальным данным, от машины Гросся и Мыльдера осталось немногое, на снимках с места аварии видно, что на самом деле машину все-таки не сплющило, но сильно пострадала передняя часть автомобиля, в том числе машина лишилась передних колес.