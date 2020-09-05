Из страха перед возможным карантином жители Эстонии бросились в Латвию скупать алкоголь

По словам посетителя одного из таких магазинов, интерес жителей Эстонии к продаваемому в Латвии алкоголю довольно велик: вся парковка заполнена эстонскими автомобилями, есть и машины с финскими номерами.

"После второй недели августа, когда в Финляндии начались занятия в школе, финны больше не приезжают. Теперь у нас только эстонцы и литовцы, а также те, кто в отпуске", - сказала Бранта.