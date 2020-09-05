Фото ⟩ Пользователи интернета считают, что сдающие внаем квартиру, похожую на тюремную камеру, нарушают права человека

Желающим снять жилье в Лондоне, не нравится планировка этой квартиры, за которую к тому же хотят получать в переводе на наши деньги 844 евро в месяц. Более того, ищущие жилье не понимают, почему у такой убогой квартиры такая высокая стоимость. Комментаторы говорят, что переночевать в тюрьме куда дешевле.

Квартира в Лондоне. ФОТО: zoopla.co.uk

В этой студии все необходимое для жизни буквально под рукой. Один только установленный под кроватью кухонно-туалетный уголок говорит сам за себя.

Туалет и кухонный уголок в этой крошечной квартире разделены относительно тонкой перегородкой. Туалет, в котором происходят интимные процессы, полностью открыт, и от посторонних глаз никуда не деться. В квартире есть и душевая кабина, которая защищает от излишних брызг, но тоже не скрывает подробностей, так как ее дверцы абсолютно прозрачны, написано в статье metro.co.uk.

Квартира в Лондоне. ФОТО: zoopla.co.uk

Помимо критики, реклама, привлекшая внимание пользователей Twitter, получила и одобрение. «Меня беспокоит не размер, а цена. Я очень ленивый человек, поэтому эта планировка подходит для меня как нельзя лучше», - написал комментатор. «Это противоречит Хартии о правах человека», - считают другие.