Видео ⟩ В Эстонии рысь прямо во дворе дома устроила охоту на кота

Проживающая около четырех лет на опушке леса Кая уже привыкла, что время от времени во двор забредают зайцы или косули, и хотела показать животное своему трехлетнему ребенку. Но на этот раз на нее смотрела рысь.

Поскольку телефон был с собой, Кая сделала несколько снимков до того, как заметила, что рысь начала преследовать ее кота. «Тогда я повысила голос и рысь испугалась, замерла и кот успел убежать», - рассказывает молодая женщина, добавляя, что рысь некоторое время просто смотрела и только потом направилась в лес.

«Ход событий был следующим: рысь пришла и некоторое время ходила на по нашему двору, как видно на записи камеры видеонаблюдения. Вероятно, она заметила кота», - рассказал отец семейства Марко, он пообещал узнать у охотников, какая модель поведения у рыси, которая видела, что в доме живет такая потенциальная добыча.

«Кот был шокирован, когда узнал, что не находится на вершине пищевой цепи», - шутит владелец, отмечая, что все-таки история со счастливым концом, поскольку никто не стал добычей лесного зверя.

«С сегодняшнего дня он сидит в нашей комнате и даже во сне держит глаза открытыми», - описывает он поведение получившего травматический шок кота.

Котов в семье два. С рысью познакомился девятилетний кот по кличке Уду. Хозяйка рада, что с рысью не встретилась их десятилетний кот Краака, который уже полуслепой и не очень оправдывает свое имя.

«Он может стать легкой добычей», - озвучивает свой страх Кая и говорит, что на ночь запирает любимых котов в надворной постройке, где они не будут мешать спать семье, но и будут в безопасности. Утром, когда их выпускают, они обычно наслаждаются свободой, но после пережитого травматического опыта кот Уду сразу устремился в комнату поближе к хозяйке и стал следить за двором из окна.

Забора вокруг дома нет и двор плавно переходит в лесную зону, куда семья ходит собирать ягоды. «Я всегда знала, что рысь — пугливое животное, но в тот день трусливости не чувствовалось», - рассказывает Кая, добавляя, что сильнее всего беспокоится за безопасность своего ребенка.

Председатель Раквереского клуба охотников Яан Виллак сказал, что, конечно, беспокоится за ребенка не стоит, поскольку все-таки рысь навряд ли пойдет убивать.

«Если возникнет необходимость, кота убьет как лиса, так и рысь. Для них он легкая добыча», - объясняет Виллак, добавляя, что количество рысей, по мнению охотников, растет, но поводов для беспокойства нет.

«Мнения охотников и Департамента окружающей среды кардинально разные в отношении всех хищников. Больше всего в отношении медведей и волков, но также и рысей», - сказал Виллак, отметив, что в течение трех-четырех лет не разрешалось охотиться на рысей, поскольку, как утверждалось, этих животных мало.

Численность рыси во многом зависит от численности косулей и зайцев, поскольку они являются основной добычей хищников. Поскольку Кая говорит, что время от времени в ее двор забредают зайцы и косули, не исключено, что рысь охотилась за зайцем и оказалась во дворе, где увидела кота.

«Мясо есть мясо», - озвучил Виллак мысли рыси.

Также охотник рассказал о своем опыте, как косуля пришла во двор человека, чтобы спрятаться от хищника.