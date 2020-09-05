«Это можно расценивать как пытки»: врач из Минска о том, что видел на Окрестина

На этой неделе ООН заявила о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, задержанными после выборов 9 августа в Беларуси. В интервью DW это подтвердила и врач-волонтер одной из минских больниц. Невролог Марина (полное имя она просила не называть) в ночь с 13 на 14 августа осматривала людей, которые выходили из Центра изоляции правонарушений (ЦИП) на Окрестина. DW спросила Марину о том, что именно она видела?

DW: Марина, с какими травмами люди выходили из изолятора? Много ли было тяжелых случаев?

- У ЦИП дежурили несколько бригад скорой помощи. Приезжали еще скорые, которые, по всей видимости, увозили с Окрестина людей в тяжелом состоянии. Вначале выпускали тех, кто, если можно так сказать, не очень пострадал: люди были с синяками, но выходили сами и довольно бодро.

После 3 часов ночи стали освобождать тех, кто был сильно избит. У них были так называемые "очки" - стекающие синяки под глазами. Такие появляются при травмах головы средней степени тяжести. Я осматривала людей с проломленным черепом, то есть была видна вмятина от удара тупым предметом.

Больше всего было обширных гематом - на туловище, ягодицах, ногах. Мы опасались, что могут быть ушибы или разрывы внутренних органов и, как следствие, внутреннее кровоизлияние. Людей почему-то очень сильно били по ногам. Там были огромные гематомы, явно не от одного удара, и различные переломы конечностей: пальцев, лучевых костей, повреждения суставов, инфицированные переломы. Были повреждения кожи, оттого что людям срезали волосы.

- Как люди получали такие травмы?

- Говорили, что били при задержаниях, били, когда стояли во дворе ЦИП, когда загоняли в камеру, каждое обращение с какой-то просьбой сопровождалось побоями. Запомнился парень, которому дреды срезали вместе с кожей головы. По его словам, сотрудники изолятора не любят людей, которые чем-то внешне отличаются: если у человека был пирсинг или татуировки, били больше других. Говорили еще, что задержанных делили на группы и помечали краской: наносили на одежду или просто на голову. Например, если при обыске в телефоне находили фото с акций протеста, белый браслет или бело-красно-белый флаг, человека помечали и избивали с особым усердием.

- Какими могут быть последствия таких травм?

- Разрывы внутренних органов могут привести к смерти от кровопотери. После черепно-мозговых травм средней степени тяжести взрослый человека может восстанавливаться год или два, могут остаться необратимые неврологические последствия на всю жизнь.

- В каком психологическом состоянии были эти люди?

- Это был шок, кто-то отказывался ехать в больницу, говорил, что сразу поедет домой. Вышел парень, закурил, и у него случился эпилептический приступ. Не исключаю, что у людей с таким диагнозом и в СИЗО случались приступы, так как противосудорожные препараты принимаются регулярно, а на Окрестина, конечно, никаких лекарств не давали. Почти все, с кем я общалась, за трое суток ели, в лучшем случае, один раз. Только пару человек сказали, что их не били. Но они попали в ЦИП 13 августа, а 14-го уже вышли.

- На этой неделе ООН заявила о 450 задокументированных случаях пыток…