Сб, 5.09.2020
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Яна Тоом

Обзор цен на топливо: в Таллинне царит стабильность

Топливо. Иллюстративное фото.

ФОТО: Erik Prozes

В первую рабочую неделю сентября в Риге снизились цены на дизельное топливо, в Вильнюсе выросла цена на бензин, а в Таллинне цены почти не изменились, свидетельствуют обобщенные агентством BNS данные.

На этой неделе дороже всего бензин стоил в Таллинне, дешевле всего - в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Риге, самая низкая - в Вильнюсе.

В Таллинне цены на топливо за неделю не изменились. Бензин 95-й марки на АЗС Circle K стоил 1,259 евро за литр, дизельное топливо - 0,999 евро за литр.

В Риге цена на бензин 95-й марки сохранилась на прежнем уровне - 1,139 евро за литр, а цена дизельного топлива снизилась на 1% - до 1,139 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки выросла на 0,9% до 1,116 евро за литр, тогда как цена дизельного топлива сохранилась на уровне 0,976 евро за литр.

Цены на автогаз на этой неделе в Риге и Вильнюсе не изменились. В Риге литр автогаза стоил 0,535 евро, в Вильнюсе - 0,503 евро. В Таллинне автогаз подорожал на 1,2% - до 0,574 евро за литр.

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