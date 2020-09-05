Обзор цен на топливо: в Таллинне царит стабильность

На этой неделе дороже всего бензин стоил в Таллинне, дешевле всего - в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Риге, самая низкая - в Вильнюсе.

В Таллинне цены на топливо за неделю не изменились. Бензин 95-й марки на АЗС Circle K стоил 1,259 евро за литр, дизельное топливо - 0,999 евро за литр.

В Риге цена на бензин 95-й марки сохранилась на прежнем уровне - 1,139 евро за литр, а цена дизельного топлива снизилась на 1% - до 1,139 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки выросла на 0,9% до 1,116 евро за литр, тогда как цена дизельного топлива сохранилась на уровне 0,976 евро за литр.