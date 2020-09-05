Картина дня: новые очаги Covid-19, проверки соблюдения карантина, война с автохламом и активность России в Прибалтике

В Эстонии коронавирусом заразились еще 35 человек

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2365 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 35 проб дали положительный результат. Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразились 22 человека. Читать далее...

Находящихся на карантине может проверить полиция

После окончания режима чрезвычайного положения полиция не проверяет выполнение требования изоляции каждый день. За последние несколько недель Департамент здоровья дважды обращался к полиции за помощью, чтобы та проверила, действительно ли люди, которые должны соблюдать требование об изоляции, это делают. Читать далее...

Репс: полностью закрывать школы из-за коронавируса мы не будем

Министр образования и науки Майлис Репс заявила, что если в какой-нибудь школе будет выявлен человек с положительным результатом теста на коронавирус, весь класс отправится на домашнее обучение на две недели, но вся школа закрываться не будет. Читать далее...

Из страха перед возможным карантином жители Эстонии бросились в Латвию скупать алкоголь

Из-за опасений, что правительство Латвии введет карантин для приезжающих из Эстонии, в приграничных латвийских магазинах, торгующих алкоголем, стало больше, чем обычно, покупателей из Эстонии. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ: консервативное порно – весело и задорно?

Бывший директор школы верховой езды Марко Виллемсон взят под стражу по подозрению в совращении несовершеннолетних. Писатель и бывший журналист, успевший побывать в том числе главредом Postimees Пеэтер Хельме, согласно материалам дела, признавался в сексе с совсем маленькими детьми. Глядя на новостную ленту, кажется, что эти случаи не так редки. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Алексей Навальный и человек, который решил его убить

Алексею Навальному, пожалуй, самому известному критику российской власти и лично президента Путина, 20 августа стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Читать далее...

Россия активизировалась в Балтийском регионе: Эстония купит радары, средства связи и мины

Эстония планирует закупить морские радары, средства связи и даже мины, ссылаясь на активность России в Балтийском регионе, возросшую несмотря на заверения российского военного руководства, что в условиях пандемии военная деятельность будет снижена. Читать далее...

Автохлам занимает ценное городское пространство Таллинна

В этом году муниципальная полиция убрала с городского пейзажа Таллинна полтысячи единиц автохлама, включая транспортные средства, которые просто долгое время стоят без использования. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Профсоюз моряков: нельзя уволить тысячу работников без нового соглашения

Независимый профсоюз моряков Эстонии (EMSA) не намерен мириться с сокращением тысячи рабочих мест в Tallink, поскольку соглашение, заключенное с сотрудниками Hansaliin OÜ, обязывало судоходную компанию воздерживаться от дополнительных увольнений до мая следующего года. Читать далее...

ВИДЕО 〉 В Эстонии рысь прямо во дворе дома устроила охоту на кота